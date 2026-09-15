Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Причиной смерти бывшей невесты Кличко могла стать одна таблетка

Причиной смерти бывшей невесты Кличко могла стать одна таблетка

Ua ru
15 сентября 2026 09:26
Хейден Панеттьер могла умереть из-за оксикодона с фентанилом: что известно
Хейден Пенеттьер и Владимир Кличко. Фото: Getty Images

Американские правоохранители назвали основную версию смерти актрисы Хейден Панеттьер, которая является бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко, с которым у них общий ребенок. Следователи предполагают, что причиной трагедии могла стать таблетка оксикодона, в которую был подмешан фентанил.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TMZ.

Реклама
Хейден Пенеттьер
Хейден Панеттьер. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Следствие проверяет версию о фентаниле

По данным источников, знакомых с ходом расследования, Панеттьер якобы длительное время покупала рецептурные препараты на черном рынке у одного и того же дилера в Лос-Анджелесе. Речь идет, в частности, об оксикодоне.

По предварительной информации, накануне смерти актриса приняла несколько приобретенных препаратов во время перелета из Лос-Анджелеса в Южную Каролину. Правоохранители считают, что утром в день смерти она приняла таблетку оксикодона, которая могла содержать смертельную дозу фентанила.

Сейчас Управление по борьбе с наркотиками США в Лос-Анджелесе устанавливает связь между актрисой и предполагаемым дилером, а также пытается выяснить происхождение смертельной таблетки. В то же время следователи подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после получения результатов токсикологической экспертизы.

Читайте также:

По информации источника, после прибытия медиков в дом, где Хейден находилась вместе со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, он передал правоохранителям пакет с ее рецептурными лекарствами.

Также сообщается, что до приезда скорой помощи мужчина ввел актрисе препарат Narcan, который применяют при передозировке опиоидами. Однако спасти ее не удалось.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о новых деталях расследования смерти бывшей невесты Владимира Кличко. Правоохранители проверяют причастность к смерти ее бойфренда.

Также Новини.LIVE писал о споре вокруг похорон Панеттьери после ее смерти. Родственники актрисы и Владимир Кличко имели разные взгляды на похороны.

смерть Владимир Кличко Хейден Панеттьер бокс украинские боксеры
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации