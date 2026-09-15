Хейден Панеттьер могла умереть из-за оксикодона с фентанилом: что известно

Хейден Пенеттьер и Владимир Кличко. Фото: Getty Images

Американские правоохранители назвали основную версию смерти актрисы Хейден Панеттьер, которая является бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко, с которым у них общий ребенок. Следователи предполагают, что причиной трагедии могла стать таблетка оксикодона, в которую был подмешан фентанил.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TMZ.

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Хейден Панеттьер. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Следствие проверяет версию о фентаниле

По данным источников, знакомых с ходом расследования, Панеттьер якобы длительное время покупала рецептурные препараты на черном рынке у одного и того же дилера в Лос-Анджелесе. Речь идет, в частности, об оксикодоне.

По предварительной информации, накануне смерти актриса приняла несколько приобретенных препаратов во время перелета из Лос-Анджелеса в Южную Каролину. Правоохранители считают, что утром в день смерти она приняла таблетку оксикодона, которая могла содержать смертельную дозу фентанила.

Сейчас Управление по борьбе с наркотиками США в Лос-Анджелесе устанавливает связь между актрисой и предполагаемым дилером, а также пытается выяснить происхождение смертельной таблетки. В то же время следователи подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после получения результатов токсикологической экспертизы.

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По информации источника, после прибытия медиков в дом, где Хейден находилась вместе со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, он передал правоохранителям пакет с ее рецептурными лекарствами.

Также сообщается, что до приезда скорой помощи мужчина ввел актрисе препарат Narcan, который применяют при передозировке опиоидами. Однако спасти ее не удалось.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о новых деталях расследования смерти бывшей невесты Владимира Кличко. Правоохранители проверяют причастность к смерти ее бойфренда.

Также Новини.LIVE писал о споре вокруг похорон Панеттьери после ее смерти. Родственники актрисы и Владимир Кличко имели разные взгляды на похороны.