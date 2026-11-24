Виконувач обовʼязків головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек. Фото: ФК Динамо Київ

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек відповів на запитання щодо можливого позбавлення приставки "в. о." після розширення тренерського штабу. Польський фахівець зізнався, що через великий обсяг роботи наразі не замислюється над своїм призначенням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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На чому зосереджений Кендзьорек у Динамо

За словами польського спеціаліста, протягом останнього місяця у клубі відбувається багато змін. Наразі він зосереджений на підготовці команди до кожного наступного матчу.

"Перед грою з "Оболонню" ми говорили про нашу ситуацію й прийшли до висновку, що маємо зосередитися на маленьких кроках, на короткострокових завданнях. Саме на це я зараз спрямовую всю свою енергію", — зазначив Кендзьорек.

Він також додав, що після повернення на тренувальну базу готуватиме теоретичне заняття для футболістів з аналізом гри команди.

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Наразі київський клуб посідає третє місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги, маючи 26 очок. В останньому матчі чемпіонату "біло-сині" здобули перемогу над столичною "Оболонню" з рахунком 4:2.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Костюк залишив посаду головного тренера "Динамо" після поразки від житомирського "Полісся" у дев'ятому турі УПЛ. Тимчасово керівництво командою доручили Кендзьореку.

Також ми інформували про те, що до тренерського штабу київського клубу увійшов 28-річний польський фахівець Артур Ренковскі. Раніше він працював помічником головного тренера "Радом'яка" Бруну Балтазари.