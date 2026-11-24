Кендзерек рассказал о перспективах возглавить Динамо на постоянной основе
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзьорек ответил на вопрос о возможном снятии приставки «и. о.» после расширения тренерского штаба. Польский специалист признался, что из-за большого объема работы пока не задумывается о своём назначении.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
На чем сосредоточен Кендзерек в "Динамо"
По словам польского специалиста, в течение последнего месяца в клубе происходит много изменений. Сейчас он сосредоточен на подготовке команды к каждому следующему матчу.
"Перед игрой с "Оболонью" мы говорили о нашей ситуации и пришли к выводу, что должны сосредоточиться на маленьких шагах, на краткосрочных задачах. Именно на это я сейчас направляю всю свою энергию", — отметил Кендзерек.
Он также добавил, что после возвращения на тренировочную базу будет готовить теоретическое занятие для футболистов с анализом игры команды.
Какие результаты показывает "Динамо" под руководством Кендзёрека
В настоящее время киевский клуб занимает третье место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги, набрав 26 очков. В последнем матче чемпионата «бело-синие» одержали победу над столичной «Оболонью» со счётом 4:2.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Костюк покинул пост главного тренера "Динамо" после поражения от житомирского "Полесья" в девятом туре УПЛ. Временно руководство командой поручили Кендзьореку.
Также мы сообщали о том, что в тренерский штаб киевского клуба вошел 28-летний польский специалист Артур Ренковски. Ранее он работал помощником главного тренера "Радомьяка" Бруно Балтазари.