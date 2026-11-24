Представник київського клубу "Сокіл" Олександр Сеуканд. Фото: facebook.com/hcsokil

У віці 75 років пішов із життя колишній головний тренер національної збірної України з хокею та багаторічний представник київського клубу "Сокіл" Олександр Сеуканд. Він десять разів приводив столичну команду до чемпіонства України та очолював національну збірну протягом 2003–2009 років.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис пресслужби ХК "Сокіл" на сторінці у Facebook.

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Що відомо про смерть Олександра Сеуканда

У вівторок, 24 листопада в клубі ХК "Сокіл" повідомили, що легендарний спортсмен та тренер Олександр Сеуканд пішов із життя. Він помер 21 жовтня 2026 року, але про смерть сповістили лише зараз, причина смерті не розголошується. Відомо, що 6 грудня 2026 року тренеру виповнилося б 76 років.

"Любов до "Сокола" не зникала в Олександра Юрійовича впродовж всього його життя, у минулому сезоні його неодноразово можна було побачити на матчах команди, чемпіонству якої він дуже радів. Український хокей втратив людину, яка була віддана йому усім серцем", — зазначили вони.

"Сокіл" висловив співчуття близьким Олександра Сеуканда.

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Допис пресслужби ХК "Сокіл". Скриншот: Facebook

Кар'єра видатного спортсмена Олександра Сеуканда

Клуб зазначив у дописі, що свою професійну кар'єру Олександр Сеуканд тісно пов'язав із київським "Соколом".

Упродовж 1972–1980 років він захищав кольори клубу як гравець, провівши 318 офіційних поєдинків і закинувши 24 шайби. Згодом очолив команду як головний тренер і десять разів приводив її до перемоги в чемпіонаті України. Також під його керівництвом "Сокіл" здобував чемпіонство та Кубок Східноєвропейської хокейної ліги у 1998 та 1999 роках.

Окрім клубної кар'єри, у 2003–2009 роках Сеуканд очолював національну збірну України з хокею, яка в цей період виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

Олександр Сеуканд. Фото: УНІАН

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