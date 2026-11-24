Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі, 38-річний британець Тайсон Ф'юрі, зізнався, що після перемоги над українцем Володимиром Кличком у 2015 році у нього почалися серйозні проблеми з психічним здоров'ям. У червні 2016 року після госпіталізації спортсмену діагностували шизофренію та біполярний розлад.

Про це повідомляє BBC Sport, передають Новини.LIVE.

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Що відомо про психічні розлади Тайсона Ф'юрі

Про свої проблеми зі здоров'ям боксер разом із дружиною Періс розповів у документальному фільмі Netflix, прем'єра якого відбудеться у п'ятницю, 27 листопада.

Ф'юрі потрапив до лікарні з підозрою на серцевий напад. Однак медики встановили, що у спортсмена стався напад тривоги. Британець чув голоси, які погрожували завдати шкоди йому та його родині.

"Словами не передати тієї темряви, в якій я перебував. Це було наче пекло наяву. Я думав, що опинюся в кімнаті з м'якими стінами та замкненими дверима, і це мене дуже лякало", — розповів Ф'юрі.

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Під час перебування в лікарні боксеру здавалося, що з ним розмовляє радіо. Він також благав дружину забрати його з медзакладу, оскільки вважав, що за ним полюють "ілюмінати".

Через сильну тривогу .спортсмен звернувся до психіатра в Лондоні. Окрім проблем із психічним здоров'ям, у той період Ф'юрі також страждав від алкогольної та наркотичної залежності й набрав зайву вагу.

"Я не міг навіть сидіти й розмовляти з кимось, бо чув щось у своїй голові. Я не знав, до кого звернутися, і ніхто не знав, що робити. Мені справді була потрібна допомога", — зізнався боксер.

Як Тайсон Ф'юрі повернувся до боксу

Переломним моментом у житті спортсмена стало святкування Геловіну у 2017 році. За словами Ф'юрі, тоді він усвідомив, наскільки змінилося його життя після здобуття чемпіонських титулів.

Після цього британець почав більше уваги приділяти родині та повернувся до тренувань. У 2020 році він знову став чемпіоном світу, перемігши американського боксера Деонтея Вайлдера.

Наразі Ф'юрі готується до поєдинку зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Бій відбудеться 11 грудня 2026 року в Кардіффі. Його транслюватимуть наживо на платформі Netflix.

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Також ми інформували про те, що мексиканець Сауль Альварес здобув чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі. Він переміг Крістіана Мбіллі одноголосним рішенням суддів у 12-раундовому поєдинку в Ер-Ріяді.