Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, 38-летний британец Тайсон Фьюри, признался, что после победы над украинцем Владимиром Кличко в 2015 году у него начались серьёзные проблемы с психическим здоровьем. В июне 2016 года после госпитализации спортсмену поставили диагноз «шизофрения» и «биполярное расстройство».

Об этом сообщает BBC Sport, передают Новини.LIVE.

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Что известно о психических расстройствах Тайсона Фьюри

О своих проблемах со здоровьем боксер вместе с женой Пэрис рассказал в документальном фильме Netflix, премьера которого состоится в пятницу, 27 ноября.

Фьюри попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Однако медики установили, что у спортсмена случился приступ тревоги. Британец слышал голоса, которые угрожали причинить вред ему и его семье.

"Словами не передать ту тьму, в которой я находился. Это было словно ад наяву. Я думал, что окажусь в комнате с мягкими стенами и запертыми дверями, и это меня очень пугало", — рассказал Фьюри.

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Во время пребывания в больнице боксеру казалось, что с ним разговаривает радио. Он также умолял жену забрать его из медучреждения, поскольку считал, что за ним охотятся «иллюминаты».

Из-за сильной тревоги спортсмен обратился к психиатру в Лондоне. Помимо проблем с психическим здоровьем, в тот период Фьюри также страдал от алкогольной и наркотической зависимости и набрал лишний вес.

"Я не мог даже сидеть и разговаривать с кем-то, потому что слышал что-то в своей голове. Я не знал, к кому обратиться, и никто не знал, что делать. Мне действительно нужна была помощь", — признался боксер.

Как Тайсон Фьюри вернулся в бокс

Переломным моментом в жизни спортсмена стало празднование Хэллоуина в 2017 году. По словам Фьюри, тогда он осознал, насколько изменилась его жизнь после завоевания чемпионских титулов.

После этого британец стал уделять больше внимания семье и вернулся к тренировкам. В 2020 году он вновь стал чемпионом мира, победив американского боксёра Деонтея Уайлдера.

Сейчас Фьюри готовится к поединку со своим соотечественником Энтони Джошуа. Бой состоится 11 декабря 2026 года в Кардиффе. Его будут транслировать в прямом эфире на платформе Netflix.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что возможный бой Александра Усика с американцем Давидом Бенавидесом могут перенести на осень 2027 года. Причиной стало решение WBC назначить американскому боксеру обязательного соперника в первом тяжёлом весе.

Также мы сообщали о том, что мексиканец Сауль Альварес завоевал чемпионский пояс WBC во втором среднем весе. Он победил Кристиана Мбилли единогласным решением судей в 12-раундовом поединке в Эр-Рияде.