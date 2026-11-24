Представитель киевского клуба "Сокол" Александр Сеуканд. Фото: facebook.com/hcsokil

В возрасте 75 лет скончался бывший главный тренер национальной сборной Украины по хоккею и многолетний представитель киевского клуба "Сокол" Александр Сеуканд. Он десять раз приводил столичную команду к чемпионству Украины и возглавлял национальную сборную в 2003–2009 годах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы ХК "Сокол" на странице в Facebook.

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Что известно о смерти Александра Сеуканда

Во вторник, 24 ноября, в клубе ХК "Сокол" сообщили, что легендарный спортсмен и тренер Александр Сеуканд скончался. Он скончался 21 октября 2026 года, но о смерти сообщили только сейчас, причина смерти не разглашается. Известно, что 6 декабря 2026 года тренеру исполнилось бы 76 лет.

"Любовь к "Соколу" не исчезала у Александра Юрьевича на протяжении всей его жизни, в прошлом сезоне его неоднократно можно было увидеть на матчах команды, за чемпионство которой он очень радовался. Украинский хоккей потерял человека, который был предан ему всем сердцем", — отметили они.

"Сокол" выразил соболезнования близким Александра Сеуканда.

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Сообщение пресс-службы ХК "Сокол". Скриншот: Facebook

Карьера выдающегося спортсмена Александра Сеуканда

Клуб отметил в сообщении, что свою профессиональную карьеру Александр Сеуканд тесно связал с киевским "Соколом".

В 1972–1980 годах он защищал цвета клуба в качестве игрока, проведя 318 официальных матчей и забросив 24 шайбы. Впоследствии возглавил команду в качестве главного тренера и десять раз приводил её к победе в чемпионате Украины. Также под его руководством «Сокол» завоевывал чемпионский титул и Кубок Восточноевропейской хоккейной лиги в 1998 и 1999 годах.

Помимо клубной карьеры, в 2003–2009 годах Сеуканд возглавлял национальную сборную Украины по хоккею, которая в этот период выступала в элитном дивизионе чемпионата мира.

Александр Сеуканд. Фото: УНИАН

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