Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" столкнулся с трудностями во время поездки в Лондон на матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". Матч должен состояться 25 ноября в Лондоне, однако на данный момент у части игроков сорвана подготовка.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на турецкого журналиста Бурхана Джана Терзи.

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Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Игроки "Шахтера" не смогли вовремя пересечь границу

Источник сообщил, что из-за технического сбоя в системе польские пограничники задержали автомобили, в которых находились представители донецкого клуба, в частности футболисты и члены тренерского штаба.

В "Шахтере" объяснили ситуацию дополнительными проверками на границе.

"Группа наших футболистов задержалась на границе из-за дополнительной проверки польских пограничников. Это заняло больше времени, чем мы ожидали, поэтому команда отправилась в Лондон без них", — отметили в клубе.

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Представители "горняков" заверили, что задержанные игроки уже присоединились к команде.

"Игроки присоединились к команде немного позже и уже вчера утром находились в расположении клуба", — добавили в пресс-службе.

Среди тех, кого задержали, был главный тренер Арда Туран, однако он успел на самолет. Еще восемь человек летели другим рейсом.

Когда состоится матч "Шахтер" — "Фенербахче"

Игра запланирована на среду, 25 ноября, на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Перед пятым туром "Шахтер" имеет четыре очка и занимает 21-е место в турнирной таблице. "Фенербахче" набрал пять баллов и находится на 19-й позиции.

В предыдущих четырех матчах команда Арды Турана одержала одну победу над АЕКом, сыграла вничью с "ПСВ" и потерпела поражения от "Интера" и "Спортинга".

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