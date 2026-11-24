Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зіткнувся з труднощами під час поїздки до Лондона на матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". Матч має відбутися 25 листопада в Лондоні, але наразі у частини гравців зірвано підготовку.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на турецького журналіста Бурхана Джана Терзі.

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Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Гравці "Шахтаря" не змогли вчасно перетнути кордон

Джерело повідомило, що через технічний збій у системі польські прикордонники затримали автомобілі, у яких перебували представники донецького клубу, зокрема футболісти та члени тренерського штабу.

У "Шахтарі" пояснили ситуацію додатковими перевірками на кордоні.

"Група наших футболістів затрималася на кордоні через додаткову перевірку польських прикордонників. Це зайняло більше часу, ніж ми очікували, тому команда вирушила до Лондона без них", — зазначили в клубі.

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Представники "гірників" запевнили, що затримані гравці вже приєдналися до команди.

"Гравці приєдналися до команди трохи пізніше й уже вчора вранці були в розташуванні клубу", — додали у пресслужбі.

Серед тих, кого затримали, був головний тренер Арда Туран, але він встиг на літак. Ще вісім осіб летіли іншим рейсом.

Коли відбудеться матч "Шахтар" — "Фенербахче"

Гра запланована на середу, 25 листопада, на лондонському стадіоні "Стемфорд Бридж". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Перед п'ятим туром "Шахтар" має чотири очки та посідає 21-ше місце в турнірній таблиці. "Фенербахче" набрав п'ять балів і перебуває на 19-й позиції.

У попередніх чотирьох матчах команда Арди Турана здобула одну перемогу над АЕКом, зіграла внічию з "ПСВ" та зазнала поразок від "Інтера" та "Спортинга".

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