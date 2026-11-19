Збірна Англії з футболу. Фото: Reuters

Завершився груповий етап Ліги націй УЄФА сезону 2026/27, за підсумками якого визначилися всі вісім учасників чвертьфіналу турніру. До наступної стадії пробилися вісім національних збірних, серед яких опинився чинний чемпіон Європи — команда Іспанії.

Про півфіналістів турніру повідомляє Новини.LIVE

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Збірна Франції з футболу. Фото: Reuters

Які збірні вийшли до чвертьфіналу Ліги націй

За регламентом турніру, путівки до чвертьфіналу отримали по дві найкращі команди з кожної групи дивізіону А.

Переможцями своїх квартетів стали Франція, Німеччина, Англія та Португалія. Саме ці збірні завершили груповий етап на перших позиціях.

Другі місця посіли Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Норвегія. Вони також продовжать боротьбу за перемогу в турнірі.

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У групі А1 Франція набрала 13 очок, випередивши Бельгію, яка здобула 12 балів.

У квартеті А2 Німеччина та Нідерланди набрали по 11 очок, однак німецька команда фінішувала першою за додатковими показниками.

В Англії та Іспанії в групі А3 виявилося по 15 очок, проте англійці посіли перше місце.

У групі А4 перемогла Португалія з 15 очками, а Норвегія випередила Данію в боротьбі за другу путівку до чвертьфіналу.

Коли відбудуться матчі чвертьфіналу Ліги націй

Жеребкування чвертьфінальних пар заплановане на п'ятницю, 20 листопада.

Матчі відбудуться в березні 2027 року. Кожне протистояння складатиметься з двох матчів — удома та на виїзді.

Чотири переможці за сумою двох зустрічей вийдуть до фінальної стадії, яка пройде з 9 до 13 червня 2027 року.

Чинним володарем трофея залишається Португалія. У фіналі попереднього розіграшу португальці перемогли Іспанію в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що збірна України з футболу перемогла Грузію з рахунком 1:0 у заключному матчі групового етапу Ліги націй. Єдиний гол уже на першій хвилині забив Данило Сікан.

Також Новини.LIVE писав, що Михайло Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону звинуватив УАФ в своєму допінговому скандалі. Футболіст припустив, що заборонений мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування в національній команді.