Михайло Мудрик під час тренування футбольної команди "Челсі". Фото: Reuters

Український футболіст, вінгер англійського "Тоттенгема" Михайло Мудрик розповів про обставини допінгового скандалу, через який його відсторонили від футболу. За словами спортсмена, заборонений препарат мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Новини.LIVE.

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Мудрик пояснив, як мельдоній міг потрапити в його організм

Футболіст заявив, що раніше ніколи не чув про мельдоній і не приймав його свідомо.

"Препарат міг потрапити в організм тільки там, де я був, тобто в Україні. В Англії таких препаратів немає", — сказав Мудрик.

За словами спортсмена, у національній команді немає належної системи безпеки. Зокрема, він розповів, що перед матчами нутриціолог приносить гравцям стаканчики з пігулками, які вони мають випити.

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На пряме запитання Гордона, чи звинувачує він організацію процесів у збірній України, Мудрик відповів ствердно.

Мудрик розкритикував УАФ через допінгову справу

Також футболіст висловив претензії до Української асоціації футболу.

"Вона вдавала, що допомагала. Але насправді допомоги не було. Вони створювали навіть більше проблем, ніж допомагали", — заявив Мудрик.

Спортсмен розповів, як дізнався про позитивний допінг-тест. За його словами, керівництво "Челсі" особисто прийшло до нього додому та повідомило про можливу дискваліфікацію.

Мудрик зізнався, що ця новина стала для нього сильним психологічним ударом. Після відсторонення йому було важко морально, але він продовжував тренуватися.

Що відомо про допінгову справу Мудрика

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після допінгового скандалу Михайло Мудрик проходив перевірку на поліграфі. За оприлюдненою інформацією, показники довіри до його відповідей у кілька разів перевищили середню норму.

Також Новини.LIVE писали про позов "Челсі", пов'язаний із допінговою справою українця. Лондонський клуб розраховував отримати компенсацію, оскільки витратив на трансфер футболіста близько 100 млн євро.