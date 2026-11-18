Михаил Мудрик во время тренировки футбольной команды «Челси». Фото: Reuters

Украинский футболист, вингер английского "Тоттенхэма" Михаил Мудрик рассказал об обстоятельствах допингового скандала, из-за которого его отстранили от футбола. По словам спортсмена, запрещенный препарат мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает Новини.LIVE.

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Мудрик объяснил, как мельдоний мог попасть в его организм

Футболист заявил, что раньше никогда не слышал о мельдонии и не принимал его сознательно.

"Препарат мог попасть в организм только там, где я был, то есть в Украине. В Англии таких препаратов нет", — сказал Мудрик.

По словам спортсмена, в национальной сборной отсутствует надлежащая система безопасности. В частности, он рассказал, что перед матчами нутрициолог приносит игрокам стаканчики с таблетками, которые они должны выпить.

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На прямой вопрос Гордона, обвиняет ли он организацию процессов в сборной Украины, Мудрик ответил утвердительно.

Мудрик раскритиковал УАФ из-за допингового дела

Также футболист высказал претензии к Украинской ассоциации футбола.

"Она делала вид, что помогала. Но на самом деле помощи не было. Они создавали даже больше проблем, чем помогали", — заявил Мудрик.

Спортсмен рассказал, как узнал о положительном допинг-тесте. По его словам, руководство "Челси" лично пришло к нему домой и сообщило о возможной дисквалификации.

Мудрик признался, что эта новость стала для него сильным психологическим ударом. После отстранения ему было тяжело морально, но он продолжал тренироваться.

Что известно о допинговом деле Мудрика

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после допингового скандала Михаил Мудрик проходил проверку на полиграфе. По обнародованной информации, показатели доверия к его ответам в несколько раз превысили среднюю норму.

Также Новини.LIVE писали об иске "Челси", связанном с допинговым делом украинца. Лондонский клуб рассчитывал получить компенсацию, поскольку потратил на трансфер футболиста около 100 млн евро.