Мудрик прошел процедуру полиграфа

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик накануне подтвердил, что его проба на допинг оказалась положительной. Теперь игрок прошел опрос на полиграфе.

Об этом пишет ТаТоТаке.

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В сообщении отмечается, что Михаил Мудрик прошел тестирование на допинг — его результат оказался положительным. Впоследствии сам игрок подтвердил эту информацию и заявил, что никогда не прибегал к употреблению запрещенных веществ.

"Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло за собой неблагоприятный результат", — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, отмечается, что футболист прошел в Лондоне процедуру независимого полиграфа.

"Михаил категорически заявил о том, что совершенно непричастен к попаданию в организм запрещенного вещества и ни в коем виде не принимал милдронат осознанно", — говорится в сообщении.

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Также известно, что ответы Михаила на полиграфе "в несколько раз превысили среднюю норму доверия".

Известно, что украинец провел 15 матчей за клуб в сезоне 2024/25 — он отличился тремя голами и пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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