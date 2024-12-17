Мельдоній у пробі Мудрика — що це за препарат і як він впливає на футболіста

Михайло Мудрик (праворуч) перед матчем збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Гравець збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик підтвердив, що провалив тест на допінг. ЗМІ вважають, що у тесті українця могли знайти мельдоній.

Мудрик здав позитивний допінг-тест після матчів збірної України у листопаді цього року, повідомляє The Athletic. Тоді підопічні Реброва зіграли внічию з Грузією (1:1) та перемогли збірну Албанії (2:1).

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Що таке мельдоній

Мельдоній застосовується для лікування серцевих патологій, зокрема ішемічної хвороби серця. Це модулятор метаболізму, схожий на інсулін.

Чому його приймають спортсмени? Вважається, що він допомагає витримувати навантаження та швидше від них відновлюватися.

Препарат був заборонений для спортсменів у 2016 році. З ним пов'язаний масштабний скандал, коли велику кількість російських спортсменів спіймали на його вживанні.

Мельдоній не ліцензований і недоступний у Великій Британії.

Проба А та Проба Б

Мудрик, як і всі інші спортсмени, які проходять перевірку на допінг, здав біологічний зразок, який поділили на дві частини.

Позитивний результат на допінг дала саме перша частина, Проба А. Проба Б - це друга частина, яка зберігається під час тесту на допінг.

Проба Б відкривається для підтвердження або спростування результату проби А. Якщо вона підтверджує попередній результат (а зазвичай так і буває — ред.) — це привід для дискваліфікації.

Нагадаємо, вперше інформація про провалений Мудриком тест на допінг з'явилася напередодні.

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