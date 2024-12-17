Мельдоний в пробе Мудрика — что это за препарат и как он влияет на футболиста

Допинг-проба Мудрика — что известно о мельдонии
Игрок сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик подтвердил, что провалил тест на допинг. СМИ полагают, что в тесте украинца могли найти мельдоний.
Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей сборной Украины в ноябре этого года, сообщает The Athletic. Тогда подопечные Реброва сыграли вничью с Грузией (1:1) и победили сборную Албании (2:1).
Что такое мельдоний
Мельдоний применяется для лечения сердечных патологий, в частности, ишемической болезни сердца. Это модулятор метаболизма, похожий на инсулин.
Почему его принимают спортсмены? Считается, что он помогает выдерживать нагрузку и быстрее восстанавливаться.
Препарат был запрещен для спортсменов в 2016 году. С ним связан масштабный скандал, когда большое количество российских спортсменов поймали на его употреблении.
Мельдоний не лицензирован и недоступен в Великобритании.
Проба А и Проба Б
Мудрик, как и все остальные спортсмены, проходящие проверку на допинг, сдал биологический образец, разделенный на две части.
Положительный результат на допинг дала именно первая часть. Проба А. Проба Б – это вторая часть, которая сохраняется во время теста на допинг.
Проба Б открывается для подтверждения или опровержения результата пробы А. Если она подтверждает предварительный результат (а обычно так и бывает. — ред.) — это повод для дисквалификации.
Напомним, впервые информация о проваленном Мудриком тесте на допинг появилась накануне.
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