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Допинг-проба Мудрика — что известно о мельдонии

17 декабря 2024 15:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мельдоний в пробе Мудрика — что это за препарат и как он влияет на футболиста
Михаил Мудрик (справа) перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Игрок сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик подтвердил, что провалил тест на допинг. СМИ полагают, что в тесте украинца могли найти мельдоний.

Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей сборной Украины в ноябре этого года, сообщает The Athletic. Тогда подопечные Реброва сыграли вничью с Грузией (1:1) и победили сборную Албании (2:1).

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Мудрик на тренировке "Челси". Фото: Reuters

Что такое мельдоний

Мельдоний применяется для лечения сердечных патологий, в частности, ишемической болезни сердца. Это модулятор метаболизма, похожий на инсулин.

Почему его принимают спортсмены? Считается, что он помогает выдерживать нагрузку и быстрее восстанавливаться.

Препарат был запрещен для спортсменов в 2016 году. С ним связан масштабный скандал, когда большое количество российских спортсменов поймали на его употреблении.

Мельдоний не лицензирован и недоступен в Великобритании.

Проба А и Проба Б

Мудрик, как и все остальные спортсмены, проходящие проверку на допинг, сдал биологический образец, разделенный на две части.

Положительный результат на допинг дала именно первая часть. Проба А. Проба Б – это вторая часть, которая сохраняется во время теста на допинг.

Проба Б открывается для подтверждения или опровержения результата пробы А. Если она подтверждает предварительный результат (а обычно так и бывает. — ред.) — это повод для дисквалификации.

Напомним, впервые информация о проваленном Мудриком тесте на допинг появилась накануне.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала новую фотосессию.

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа хочет очень долго оставаться в Мадриде.

Михаил Мудрик может покинуть "Челси".

спорт футбол Михаил Мудрик Челси допинг

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