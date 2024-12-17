Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик пройшов поліграф — перші результати arrow

Мудрик пройшов поліграф — перші результати

17 грудня 2024 16:28
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик пройшов процедуру поліграфа
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Станіслав Костюк - Редактор

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик напередодні підтвердив, що його проба на допінг виявилася позитивною. Тепер гравець пройшов опитування на поліграфі.

Про це пише ТаТоТаке

Читайте також:

Результати поліграфа Мудрика

У повідомленні зазначається, що Михайло Мудрик пройшов тестування на допінг — його результат виявився позитивним. Згодом сам гравець підтвердив цю інформацію та заявив, що ніколи не вдавався до вживання заборонених речовин.

"Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть із відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий результат", — йдеться в заяві клубу. 

Крім цього, зазначається, що футболіст пройшов у Лондоні процедуру незалежного поліграфа. 

"Михайло категорично заявив про те, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини та в жодному вигляді не приймав мілдронат усвідомлено", — йдеться у повідомленні. 

Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Також відомо, що відповіді Михайла на поліграфі "в кілька разів перевищили середню норму довіри". 

Відомо, що українець провів 15 матчів за клуб у сезоні 2024/25 — він відзначився трьома голами та пʼятьма гольовими передачами. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 30 мільйонів євро

Нагадаємо, відомий баскетболіст Яніс Тімма міг заздалегіть знати дату своєї смерті — він залишив колишній дружині передсмертне повідомлення. 

Юлія Левченко потішила шанувальників новим образом на фотосесії — неймовірні кадри.

Пропонуємо нагадати, які три виходи на ринг Олексанадра Усика запамʼятались найбільше — відео. 

COVID-паспорта футбол Михайло Мудрик Челсі допінг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:54 Зеленський заявив, що Орбан не має чим тиснути на Путіна

16:31 Полювали за F-16 в Одесі — СБУ викрила шпигунську мережу

16:27 Нейробіолог розповіла про шокуючий вплив TikTok на мозок

16:22 Ілон Маск прагнув отримати абсолютний контроль над OpenAI

16:20 Робота для кожного — яких спеціалістів бракує Нацгвардії

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

16:12 Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

16:54 Зеленський заявив, що Орбан не має чим тиснути на Путіна

16:31 Полювали за F-16 в Одесі — СБУ викрила шпигунську мережу

16:27 Нейробіолог розповіла про шокуючий вплив TikTok на мозок

16:22 Ілон Маск прагнув отримати абсолютний контроль над OpenAI

16:20 Робота для кожного — яких спеціалістів бракує Нацгвардії

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

16:12 Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського

16:05 Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям