Мудрик пройшов процедуру поліграфа

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик напередодні підтвердив, що його проба на допінг виявилася позитивною. Тепер гравець пройшов опитування на поліграфі.

Про це пише ТаТоТаке.

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У повідомленні зазначається, що Михайло Мудрик пройшов тестування на допінг — його результат виявився позитивним. Згодом сам гравець підтвердив цю інформацію та заявив, що ніколи не вдавався до вживання заборонених речовин.

"Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть із відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий результат", — йдеться в заяві клубу.

Крім цього, зазначається, що футболіст пройшов у Лондоні процедуру незалежного поліграфа.

"Михайло категорично заявив про те, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини та в жодному вигляді не приймав мілдронат усвідомлено", — йдеться у повідомленні.

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Також відомо, що відповіді Михайла на поліграфі "в кілька разів перевищили середню норму довіри".

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