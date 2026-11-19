Сборная Англии по футболу. Фото: Reuters

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА сезона 2026/27, по итогам которого определились все восемь участников четвертьфинала турнира. В следующую стадию пробились восемь национальных сборных, среди которых оказался действующий чемпион Европы — команда Испании.

О полуфиналистах турнира сообщает Новини.LIVE

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Сборная Франции по футболу. Фото: Reuters

Какие сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций

По регламенту турнира путевки в четвертьфинал получили по две лучшие команды из каждой группы дивизиона А.

Победителями своих квартетов стали Франция, Германия, Англия и Португалия. Именно эти сборные завершили групповой этап на первых позициях.

Вторые места заняли Бельгия, Нидерланды, Испания и Норвегия. Они также продолжат борьбу за победу в турнире.

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В группе А1 Франция набрала 13 очков, опередив Бельгию, которая заработала 12 баллов.

В квартете А2 Германия и Нидерланды набрали по 11 очков, однако немецкая команда финишировала первой по дополнительным показателям.

У Англии и Испании в группе А3 оказалось по 15 очков, однако англичане заняли первое место.

В группе А4 победила Португалия с 15 очками, а Норвегия опередила Данию в борьбе за вторую путевку в четвертьфинал.

Когда состоятся матчи четвертьфинала Лиги наций

Жеребьевка четвертьфинальных пар запланирована на пятницу, 20 ноября.

Матчи состоятся в марте 2027 года. Каждое противостояние будет состоять из двух матчей — дома и на выезде.

Четыре победителя по сумме двух встреч выйдут в финальную стадию, которая пройдет с 9 по 13 июня 2027 года.

Действующим обладателем трофея остается Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы победили Испанию в серии послематчевых пенальти.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что сборная Украины по футболу победила Грузию со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Единственный гол уже на первой минуте забил Даниил Сикан.

Также Новини.LIVE писал, что Михаил Мудрик в интервью Дмитрию Гордону обвинил УАФ в своем допинговом скандале. Футболист предположил, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в национальной команде.