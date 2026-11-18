Гравці української збірної. Фото: uaf.ua

Українська збірна перемогла грузинських футболістів у заключному матчі Ліги націй УЄФА 2026/27. Поєдинок 6-го туру групи B2 відбувся у вівторок, 17 листопада, на футбольній арені Кошице у Словаччині. Українські футболісти зіграли з рахунком 1:0.

Про це з посиланням на трансляцію матчу передає Новини.LIVE.

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Як пройшов матч

Україна здобула найшвидшу перемогу: футболіст Данило Сікан забив гол на першій же хвилині матчу. Півзахисник збірної Грузії Зуріко Давіташвілі невдало зробив передачу назад — українець перехопив м'яч і завдав ним удару по воротах команди суперників.

Результати попередніх матчів проти Грузії

Україна вже 13-й матч поспіль не поступається Грузії. На рахунку української збірної вісім перемог. Ще п'ять разів українці зіграли із грузинами з результатом "нічия". Зокрема нічиєю завершилася попередня очня зустрічі України та Грузії 28 вересня у Тбілісі.

Завдяки перемозі над Грузією Україна зберегла місце в дивізіоні B на наступний сезон, посівши третє місце. На першому місці Ірландія, на другому — Угорщина, а Грузія посідає четверте місце.

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