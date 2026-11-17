UESF залучає студентів до кіберспорту. Зображення: uesf.org.ua

Федерація кіберспорту України (UESF) започатковує програму для студентів. Вона допоможе розвивати кіберспортивні спільноти в університетах та інших закладах освіти. Учасники зможуть організовувати власні турніри й студентські ліги, долучатися до роботи федерації та здобувати практичний досвід у галузі, що стрімко розвивається.

Про це інформує Новини.LIVE.

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В Україні запускають кіберспортивну програму для студентів

За кіберспортивними змаганнями стоїть ціла індустрія: професійні контракти, міжнародні турніри з багатомільйонними призовими фондами, співпраця клубів зі спонсорами та медіа. Тут працюють організатори, менеджери, коментатори, судді, маркетологи й фахівці з трансляцій. Для студентів це можливість відкрити для себе новий професійний напрям і в майбутньому побудувати кар’єру в цій індустрії.

"Кіберспорт давно перестав бути просто захопленням або грою у вільний час. На професійному рівні це велика індустрія, в якій гравці підписують контракти з клубами, виступають на міжнародних аренах і змагаються за призові фонди в мільйони доларів. І за кожним турніром стоять команди фахівців різних напрямів. Ми хочемо, щоб студенти побачили ці перспективи й отримали можливість спробувати себе в кіберспорті", — зазначає президент UESF Максим Кріппа.

Учасники програми зможуть перетворювати власні ідеї на реальні університетські події, проводити змагання між факультетами, запускати студентські ліги, влаштовувати спільні перегляди фіналів великих турнірів, а також освітні та соціальні заходи.

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Програма складатиметься із семестрових циклів, а взаємодія відбуватиметься через систему Esports Impact Score: вона враховуватиме кількість учасників заходів, залученість закладу освіти, якість медіасупроводу й рівень організації.

Окрема увага приділятиметься практичному досвіду. Студенти працюватимуть із командою UESF та фахівцями, які вже мають досвід проведення кіберспортивних змагань. Організатори, судді, коментатори й менеджери допомагатимуть із конкретними завданнями: від розробки регламенту турніру та підготовки трансляцій до комунікації з адміністрацією університету.

Найактивніших чекає стипендіальна підтримка.

Що відомо про Федерацію кіберспорту

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему, де кожен гравець — від початківця до професіонала – має можливість зростати. UESF об’єднує гравців, клуби, спільноту та партнерів навколо спільної ідеї: кіберспорт є частиною сучасної української культури.

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