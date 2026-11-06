Капітан NAVI Алексі Віролайнен. Фото: HLTV

Українська кіберспортивна команда NAVI з CS2 здобула перемогу над російською PVISION у чвертьфіналі престижного турніру IEM Beijing 2026. Поступившись на першій карті, колектив "Блейда" зумів переломити перебіг протистояння, виграти серію з рахунком 2:1 та забезпечити собі місце в півфіналі змагань у Пекіні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці NAVI. Фото: HLTV

NAVI перемогли PVISION у чвертьфіналі

Протистояння розпочалося з напруженої боротьби на карті Mirage, яку вибрали українці. Фаворити несподівано відпустили суперників у відрив, але зробили камбек та перевели карту в овертайми, де поступилися — 14:16.

Однак NAVI вдалося відновити рівновагу на карті Inferno, яку вибрали суперники. Український клуб переміг із рахунком 13:9 та перевів протистояння на вирішальну третю карту.

Валерій Ваховський. Фото: HLTV

На Ancient боротьба тривала до останніх раундів. NAVI здобули перемогу з рахунком 13:10, завершивши чвертьфінальну серію на свою користь.

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Результати матчу NAVI — PVISION:

Mirage — 14:16;

Inferno — 13:9;

Ancient — 13:10.

Підсумковий рахунок — 2:1 на користь NAVI.

PARIVISION покинули турнір, посівши 5–6-те місце, і заробили 87,5 тисячі доларів.

IEM Beijing 2026. Плей-оф

Склад Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Склад PVISION: xiELO, Jame, zweih, FL1T, HObbit

Ця перемога стала ще одним успішним результатом для клубу Максима Кріппи. NAVI вдруге поспіль вийшли до плей-оф tier 1 турніру та продовжують боротьбу за чемпіонський титул IEM Beijing 2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що медіакомпанія Maincast запустила безкоштовний застосунок Maincast.TV для телевізорів з Android TV. Користувачам доступні трансляції баскетболу, футболу та кіберспортивних турнірів із CS2 і Dota 2.

Також Новини.LIVE писав, що українська команда NAVI перемогла російську Spirit із рахунком 2:1 на PGL Masters Bucharest 2026. Завдяки цьому результату кіберспортсмени вийшли до плей-оф турніру з Counter-Strike 2.