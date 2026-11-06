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Главная Спорт NAVI обыграли россиян в Пекине и вышли в полуфинал

NAVI обыграли россиян в Пекине и вышли в полуфинал

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6 ноября 2026 15:25
NAVI обыграли российскую команду PVISION на IEM Beijing 2026 HLTV
Капитан NAVI Алекси Виролайнен. Фото: HLTV

Украинская киберспортивная команда NAVI по CS2 одержала победу над российской PVISION в четвертьфинале престижного турнира IEM Beijing 2026. Уступив на первой карте, коллектив "Блейда" сумел переломить ход противостояния, выиграть серию со счетом 2:1 и обеспечить себе место в полуфинале соревнований в Пекине.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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победа NAVI
Игроки NAVI. Фото: HLTV

NAVI победили PVISION в четвертьфинале

Противостояние началось с напряженной борьбы на карте Mirage, которую выбрали украинцы. Фавориты неожиданно позволили соперникам уйти в отрыв, но совершили камбэк и перевели карту в овертаймы, где уступили — 14:16.

Однако NAVI удалось восстановить равновесие на карте Inferno, которую выбрали соперники. Украинский клуб победил со счетом 13:9 и перевел противостояние на решающую третью карту.

победа NAVI
Валерий Ваховский. Фото: HLTV

На Ancient борьба продолжалась до последних раундов. NAVI одержали победу со счетом 13:10, завершив четвертьфинальную серию в свою пользу.

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Результаты матча NAVI — PVISION:

Mirage — 14:16;

Inferno — 13:9;

Ancient — 13:10.

Итоговый счет — 2:1 в пользу NAVI.

PARIVISION покинули турнир, заняв 5–6-е место, и заработали 87,5 тысячи долларов.

IEM Beijing 2026. Плей-офф

Состав Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Состав PVISION: xiELO, Jame, zweih, FL1T, HObbit

Эта победа стала еще одним успешным результатом для клуба Максима Криппы. NAVI второй раз подряд вышли в плей-офф tier 1 турнира и продолжают борьбу за чемпионский титул IEM Beijing 2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что медиакомпания Maincast запустила бесплатное приложение Maincast.TV для телевизоров с Android TV. Пользователям доступны трансляции баскетбола, футбола и киберспортивных турниров по CS2 и Dota 2.

Также Новини.LIVE писал, что украинская команда NAVI победила российскую Spirit со счетом 2:1 на PGL Masters Bucharest 2026. Благодаря этому результату киберспортсмены вышли в плей-офф турнира по Counter-Strike 2.

NaVi Киберспорт CS2 IEM Beijing 2026 PVISION
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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