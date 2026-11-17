UESF привлекает студентов к киберспорту. Изображение: uesf.org.ua

Федерация киберспорта Украины (UESF) запускает программу для студентов. Она поможет развивать киберспортивные сообщества в университетах и других учебных заведениях. Участники смогут организовывать собственные турниры и студенческие лиги, присоединяться к работе федерации и приобретать практический опыт в этой стремительно развивающейся отрасли.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В Украине запускают киберспортивную программу для студентов

За киберспортивными соревнованиями стоит целая индустрия: профессиональные контракты, международные турниры с многомиллионными призовыми фондами, сотрудничество клубов со спонсорами и СМИ. Здесь работают организаторы, менеджеры, комментаторы, судьи, маркетологи и специалисты по трансляциям. Для студентов это возможность открыть для себя новое профессиональное направление и в будущем построить карьеру в этой индустрии.

"Киберспорт давно перестал быть просто увлечением или игрой в свободное время. На профессиональном уровне это крупная индустрия, в которой игроки подписывают контракты с клубами, выступают на международных аренах и соревнуются за призовые фонды в миллионы долларов. И за каждым турниром стоят команды специалистов разных направлений. Мы хотим, чтобы студенты увидели эти перспективы и получили возможность попробовать себя в киберспорте", — отмечает президент UESF Максим Криппа.

Участники программы смогут воплощать свои идеи в реальные университетские мероприятия, проводить соревнования между факультетами, запускать студенческие лиги, организовывать совместные просмотры финалов крупных турниров, а также образовательные и социальные мероприятия.

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Программа будет состоять из семестровых циклов, а взаимодействие будет происходить через систему Esports Impact Score: она будет учитывать количество участников мероприятий, вовлеченность учебного заведения, качество медиасопровождения и уровень организации.

Особое внимание будет уделяться практическому опыту. Студенты будут работать с командой UESF и специалистами, уже имеющими опыт проведения киберспортивных соревнований. Организаторы, судьи, комментаторы и менеджеры будут помогать с конкретными задачами: от разработки регламента турнира и подготовки трансляций до коммуникации с администрацией университета.

Самых активных ждет стипендиальная поддержка.

Что известно о Федерации киберспорта

Федерация киберспорта Украины (UESF) — официальная национальная организация, которая развивает и регулирует киберспорт в Украине. Под руководством президента Максима Криппы федерация организует национальные чемпионаты, представляет Украину на международной арене и создает экосистему, в которой каждый игрок — от новичка до профессионала — имеет возможность развиваться. UESF объединяет игроков, клубы, сообщество и партнеров вокруг общей идеи: киберспорт — часть современной украинской культуры.

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