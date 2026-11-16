Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Фото: facebook.com/olga.kharlan

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повертається до змагань після дворічної перерви. Першим турніром для неї стане Гран-прі з фехтування на шаблях в Орлеані у Франції. Харлан зазначила, що востаннє виступала на міжнародних змаганнях рівно два роки тому.

Про відновлення кар’єри спортсменка повідомила в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Харлан оголосила про повернення до змагань

"Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I'll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Повідомлення спортсменки. Фото: скриншот

Саме в Орлеані відбувся останній міжнародний турнір фехтувальниці перед перервою.

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Після Олімпіади-2024 у Парижі Харлан здобула дві нагороди: бронзу в особистих змаганнях і золото в командному турнірі. Загалом на її рахунку шість олімпійських медалей.

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У червні 2025 року Федерація фехтування України повідомила, що спортсменка пропустить сезон. У лютому 2026-го Харлан оголосила про вагітність.

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