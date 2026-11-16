Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Фото: facebook.com/olga.kharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан возвращается к соревнованиям после двухлетнего перерыва. Первым турниром для нее станет Гран-при по фехтованию на саблях в Орлеане во Франции. Харлан отметила, что в последний раз выступала на международных соревнованиях ровно два года назад.

О возобновлении карьеры спортсменка сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Харлан объявила о возвращении к соревнованиям

"Это была долгая пауза. И всё это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила ещё немного придержать эту новость при себе. И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Сообщение спортсменки. Фото: скриншот

Именно в Орлеане состоялся последний международный турнир фехтовальщицы перед перерывом.

После Олимпиады-2024 в Париже Харлан завоевала две награды: бронзу в индивидуальных соревнованиях и золото в командном турнире. Всего на её счету шесть олимпийских медалей.

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В июне 2025 года Федерация фехтования Украины сообщила, что спортсменка пропустит сезон. В феврале 2026-го Харлан объявила о беременности.

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