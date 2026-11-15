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Главная Спорт Сборная Украины оказалась в третьей корзине на Евро-2028

Сборная Украины оказалась в третьей корзине на Евро-2028

Ua ru
15 ноября 2026 12:37
Поражение от Ирландии: сборная Украины по футболу в третьей корзине Reuters
Сборные Украины и Ирландии. Фото: Reuters

Национальная сборная Украины по футболу окажется в третьей корзине во время жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Положение команды стало известно после поражения от Ирландии в пятом туре Лиги наций.

Об этом сообщает Суспильне Спорт, передает Новини.LIVE.

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Почему сборная Украины по футболу оказалась в третьей корзине

Корзины для жеребьевки отборочного турнира Евро-2028 будут формироваться в соответствии с рейтингом команд по итогам сезона Лиги наций. Представители Украины выступают в дивизионе В, поэтому они могли претендовать на вторую или третью корзину. Чтобы попасть во вторую корзину, украинским спортсменам нужно было войти в восьмерку лучших сборных дивизиона В.

Для этого Украине нужно было занять первое или второе место в своей группе, но поражение от Ирландии со счётом 0:1 лишило её такой возможности. Из-за этого футболисты окажутся среди восьми худших команд дивизиона и во время жеребьёвки получат соперников из третьей корзины.

Украина должна сыграть со сборными из первой, второй и четвертой корзин, возможен соперник из пятой корзины. При этом национальная сборная не встретится в отборочном турнире со сборными из третьей корзины, среди которых будут Польша, Словакия и Грузия.

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Какие сборные попали в корзины Евро-2028

На данный момент команды распределились следующим образом, но часть команд может изменить своё место. В частности, Косово, Ирландия, Шотландия и Словения претендуют на вторую или третью корзину. Албания, Беларусь, Эстония и Исландия могут оказаться в третьей или четвёртой корзине. Жеребьёвка квалификации чемпионата Европы 2028 года запланирована на 6 декабря.

  • Первая корзина: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания.
  • Вторая корзина: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.
  • Третья корзина: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина.
  • Четвёртая корзина: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.
  • Пятая корзина: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.

Мы писали, что во время матча в субботу, 14 ноября, сборная Украины пропустила гол от Ирландии, тем самым команда упустила возможность выйти в дивизион А. Это уже третье поражение "сине-желтых" в пяти матчах.

Новини.LIVE сообщали, что выдающаяся украинская теннисистка Элина Свитолина победила чешскую спортсменку Линду Носкову в полуфинале Итогового турнира. Это будет уже третий финал турнира в карьере Свитолиной.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Жеребьевка
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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