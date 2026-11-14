Сборная Украины по футболу перед матчем Лиги наций против Северной Ирландии. Фото: Reuters

В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу уступила Северной Ирландии со счетом 0:1 в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Команда пропустила единственный мяч после розыгрыша углового во втором тайме и потеряла шансы на выход в дивизион А.

О результате матча сообщает Новини.LIVE.

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Андреа Мальдера не успокоил команду. Фото: Reuters

Украина сыграла против Северной Ирландии

Поединок группы B2 состоялся на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. В первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов после контратак. На 23-й минуте Джейми Донли отправил мяч в ворота после добивания, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Вскоре Анатолий Трубин дважды подряд спас украинскую команду после ударов Донли и Ши Чарльза.

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Украинцы ответили моментом Алексея Кащука, который на 28-й минуте пробил с правого края штрафной площади, но не сумел переиграть вратаря соперника.

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Во втором тайме Северная Ирландия продолжила создавать опасные моменты. Трубин отразил удары Итана Галбрейта и Трая Хьюма, однако на 68-й минуте хозяева все же вышли вперед.

После розыгрыша углового Галбрейт отдал передачу Терри Девлину, который ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальний угол.

Украинская команда пыталась отыграться. На 85-й минуте Эдуард Сарапий пробил издалека мимо ворот, а на 90-й Даниил Сикан замыкал прострел Кащука, однако голкипер Пирс Чарльз спас хозяев.

Для команды Андреа Мальдеры это поражение стало третьим в пяти матчах. На данный момент украинцы уже потеряли шансы на выход в дивизион А. В последнем туре сине-желтые сыграют с Грузией и в случае поражения вылетят в группу C.

Северная Ирландия — Украина — 1:0.

Гол: Девлин, 68.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 14 ноября юношеская сборная Украины U-19 победила Италию со счетом 1:0 в отборе на Евро-2027. Единственный гол на 19-й минуте забил Александр Дедов.

Также Новини.LIVE писал, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера привел футболистов на Аллею памяти в Ужгороде. Итальянский специалист рассказал игрокам о своих впечатлениях от мемориала погибших защитников. Наставник подчеркнул, что команда должна использовать футбол, чтобы напоминать миру об Украине.