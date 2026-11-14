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Главная Спорт Украина во второй раз уступила Северной Ирландии в Лиге наций

Украина во второй раз уступила Северной Ирландии в Лиге наций

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14 ноября 2026 23:50
Украина уступила Северной Ирландии в Лиге наций: как это было Reuters
Сборная Украины по футболу перед матчем Лиги наций против Северной Ирландии. Фото: Reuters

В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу уступила Северной Ирландии со счетом 0:1 в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Команда пропустила единственный мяч после розыгрыша углового во втором тайме и потеряла шансы на выход в дивизион А.

О результате матча сообщает Новини.LIVE.

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Матч Северная Ирландия – Украина
Андреа Мальдера не успокоил команду. Фото: Reuters

Украина сыграла против Северной Ирландии

Поединок группы B2 состоялся на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. В первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов после контратак. На 23-й минуте Джейми Донли отправил мяч в ворота после добивания, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Вскоре Анатолий Трубин дважды подряд спас украинскую команду после ударов Донли и Ши Чарльза.

Матч Северная Ирландия – Украина
Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Украинцы ответили моментом Алексея Кащука, который на 28-й минуте пробил с правого края штрафной площади, но не сумел переиграть вратаря соперника.

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Во втором тайме Северная Ирландия продолжила создавать опасные моменты. Трубин отразил удары Итана Галбрейта и Трая Хьюма, однако на 68-й минуте хозяева все же вышли вперед.

После розыгрыша углового Галбрейт отдал передачу Терри Девлину, который ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальний угол.

Украинская команда пыталась отыграться. На 85-й минуте Эдуард Сарапий пробил издалека мимо ворот, а на 90-й Даниил Сикан замыкал прострел Кащука, однако голкипер Пирс Чарльз спас хозяев.

Для команды Андреа Мальдеры это поражение стало третьим в пяти матчах. На данный момент украинцы уже потеряли шансы на выход в дивизион А. В последнем туре сине-желтые сыграют с Грузией и в случае поражения вылетят в группу C.

Северная Ирландия — Украина — 1:0.

Гол: Девлин, 68.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 14 ноября юношеская сборная Украины U-19 победила Италию со счетом 1:0 в отборе на Евро-2027. Единственный гол на 19-й минуте забил Александр Дедов.

Также Новини.LIVE писал, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера привел футболистов на Аллею памяти в Ужгороде. Итальянский специалист рассказал игрокам о своих впечатлениях от мемориала погибших защитников. Наставник подчеркнул, что команда должна использовать футбол, чтобы напоминать миру об Украине.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Андреа Малдера Северная Ирландия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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