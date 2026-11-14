Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна вдруге поступилася Північній Ірландії в Лізі націй

Україна вдруге поступилася Північній Ірландії в Лізі націй

Ua ru
14 листопада 2026 23:50
Україна програла Північній Ірландії в Лізі націй: як це було Reuters
Збірна України з футболу перед грою Ліги націй проти Північної Ірландії. Фото: Reuters

У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА. Команда пропустила єдиний м'яч після розіграшу кутового в другому таймі та втратила шанси на вихід у дивізіон А.

Про результат матчу повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Матч Северная Ирландия – Украина
Андреа Маьдера не заспокоїв команду. Фото: Reuters

Україна зіграла проти Північної Ірландії

Поєдинок групи B2 відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. У першому таймі господарі створили кілька небезпечних моментів після контратак. На 23-й хвилині Джеймі Донлі відправив м'яч у ворота після добивання, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Невдовзі Анатолій Трубін двічі поспіль врятував українську команду після ударів Донлі та Ші Чарльза.

Матч Северная Ирландия – Украина
Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Українці відповіли моментом Олексія Кащука, який на 28-й хвилині пробив із правого краю штрафного майданчика, але не переграв воротаря суперника.

Читайте також:

У другому таймі Північна Ірландія продовжила створювати небезпечні моменти. Трубін відбив удари Ітана Галбрейта та Трая Г'юма, проте на 68-й хвилині господарі все ж вийшли вперед.

Після розіграшу кутового Галбрейт віддав передачу Террі Девліну, який ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

Українська команда намагалася відігратися. На 85-й хвилині Едуард Сарапій пробив здалеку повз ворота, а на 90-й Данило Сікан замикав простріл Кащука, проте голкіпер Пірс Чарльз врятував господарів.

Для команди Андреа Мальдери ця поразка стала третьою в п’яти матчах. Наразі вони вже втратили шанси на вихід у дивізіон А. В останньому турі синьо-жовті зіграють з Грузією й у разі поразки вилетять у групу C.

Північна Ірландія — Україна — 1:0.

Гол: Девлін, 68.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 14 листопада юнацька збірна України U-19 перемогла Італію з рахунком 1:0 у відборі на Євро-2027. Єдиний гол на 19-й хвилині забив Олександр Дєдов.

Також Новини.LIVE писав, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера привів футболістів на Алею пам'яті в Ужгороді. Італійський фахівець розповів гравцям про свої враження від меморіалу загиблих захисників. Наставник наголосив, що команда має використовувати футбол, аби нагадувати світові про Україну.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Андреа Малдера Північна Ірландія
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації