Збірна України з футболу перед грою Ліги націй проти Північної Ірландії. Фото: Reuters

У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА. Команда пропустила єдиний м'яч після розіграшу кутового в другому таймі та втратила шанси на вихід у дивізіон А.

Про результат матчу повідомляє Новини.LIVE.

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Андреа Маьдера не заспокоїв команду. Фото: Reuters

Україна зіграла проти Північної Ірландії

Поєдинок групи B2 відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. У першому таймі господарі створили кілька небезпечних моментів після контратак. На 23-й хвилині Джеймі Донлі відправив м'яч у ворота після добивання, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Невдовзі Анатолій Трубін двічі поспіль врятував українську команду після ударів Донлі та Ші Чарльза.

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Українці відповіли моментом Олексія Кащука, який на 28-й хвилині пробив із правого краю штрафного майданчика, але не переграв воротаря суперника.

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У другому таймі Північна Ірландія продовжила створювати небезпечні моменти. Трубін відбив удари Ітана Галбрейта та Трая Г'юма, проте на 68-й хвилині господарі все ж вийшли вперед.

Після розіграшу кутового Галбрейт віддав передачу Террі Девліну, який ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

Українська команда намагалася відігратися. На 85-й хвилині Едуард Сарапій пробив здалеку повз ворота, а на 90-й Данило Сікан замикав простріл Кащука, проте голкіпер Пірс Чарльз врятував господарів.

Для команди Андреа Мальдери ця поразка стала третьою в п’яти матчах. Наразі вони вже втратили шанси на вихід у дивізіон А. В останньому турі синьо-жовті зіграють з Грузією й у разі поразки вилетять у групу C.

Північна Ірландія — Україна — 1:0.

Гол: Девлін, 68.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 14 листопада юнацька збірна України U-19 перемогла Італію з рахунком 1:0 у відборі на Євро-2027. Єдиний гол на 19-й хвилині забив Олександр Дєдов.

Також Новини.LIVE писав, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера привів футболістів на Алею пам'яті в Ужгороді. Італійський фахівець розповів гравцям про свої враження від меморіалу загиблих захисників. Наставник наголосив, що команда має використовувати футбол, аби нагадувати світові про Україну.