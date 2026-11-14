Україна вдруге поступилася Північній Ірландії в Лізі націй
У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 у п'ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА. Команда пропустила єдиний м'яч після розіграшу кутового в другому таймі та втратила шанси на вихід у дивізіон А.
Про результат матчу повідомляє Новини.LIVE.
Україна зіграла проти Північної Ірландії
Поєдинок групи B2 відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. У першому таймі господарі створили кілька небезпечних моментів після контратак. На 23-й хвилині Джеймі Донлі відправив м'яч у ворота після добивання, однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
Невдовзі Анатолій Трубін двічі поспіль врятував українську команду після ударів Донлі та Ші Чарльза.
Українці відповіли моментом Олексія Кащука, який на 28-й хвилині пробив із правого краю штрафного майданчика, але не переграв воротаря суперника.
У другому таймі Північна Ірландія продовжила створювати небезпечні моменти. Трубін відбив удари Ітана Галбрейта та Трая Г'юма, проте на 68-й хвилині господарі все ж вийшли вперед.
Після розіграшу кутового Галбрейт віддав передачу Террі Девліну, який ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.
Українська команда намагалася відігратися. На 85-й хвилині Едуард Сарапій пробив здалеку повз ворота, а на 90-й Данило Сікан замикав простріл Кащука, проте голкіпер Пірс Чарльз врятував господарів.
Для команди Андреа Мальдери ця поразка стала третьою в п’яти матчах. Наразі вони вже втратили шанси на вихід у дивізіон А. В останньому турі синьо-жовті зіграють з Грузією й у разі поразки вилетять у групу C.
Північна Ірландія — Україна — 1:0.
Гол: Девлін, 68.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 14 листопада юнацька збірна України U-19 перемогла Італію з рахунком 1:0 у відборі на Євро-2027. Єдиний гол на 19-й хвилині забив Олександр Дєдов.
Також Новини.LIVE писав, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера привів футболістів на Алею пам'яті в Ужгороді. Італійський фахівець розповів гравцям про свої враження від меморіалу загиблих захисників. Наставник наголосив, що команда має використовувати футбол, аби нагадувати світові про Україну.