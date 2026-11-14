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Головна Спорт Україна U-19 сенсаційно перемогла Італію та виграла групу відбору Євро-2027

Україна U-19 сенсаційно перемогла Італію та виграла групу відбору Євро-2027

Ua ru
14 листопада 2026 19:02
Україна U-19 перемогла Італію 1:0 та виграла групу відбору Євро-2027 УАФ
Збірна України U-19 перед грою з Італією. Фото: УАФ

У суботу, 14 листопада, юнацька збірна України U-19 перемогла Італію з рахунком 1:0 у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Команда Олега Лужного здобула другу поспіль перемогу, набрала шість очок та достроково забезпечила собі перше місце у групі A6, завдяки чому вийшла до третього раунду відбору.

Про результат матчу повідомляє Новини.LIVE.

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Україна U-19 перемогла Італію у відборі Євро-2027

Матч відбувся в італійському місті Фано. Єдиний гол у зустрічі забив український футболіст Олександр Дєдов на 19-й хвилині.

Господарі не змогли відігратися, тому українська команда втримала мінімальну перевагу до фінального свистка.

Італія U-19 — Україна U-19 — 0:1

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Гол: Дєдов, 19.

Раніше підопічні Лужного розпочали другий раунд кваліфікації з вольової перемоги над Ізраїлем із рахунком 3:2.

Завдяки двом успішним матчам українці гарантували собі лідерство у квартеті незалежно від результатів заключного туру.

Після двох турів Україна має шість очок. Італія та Ізраїль набрали по три бали, а Румунія залишається без очок.

У заключному матчі групового етапу українська команда зіграє проти Румунії. Зустріч відбудеться 17 листопада о 14:00 в італійській Анконі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що молодіжна збірна України з футболу розгромно програла Шотландії з рахунком 0:4. У товариському матчі суперники забили по два м'ячі в кожному таймі. Наступну зустріч команда Дмитра Михайленка проведе 17 листопада проти збірної США.

Також Новини.LIVE писав, що 14 листопада Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі. Українська тенісистка перемогла другу ракетку світу Аріну Соболенко з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. За місце у фіналі вона побореться з чешкою Ліндою Носковою.

УАФ футбол Олег Лужний Збірна України U-19 Чемпіонат Європи
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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