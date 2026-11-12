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Головна Спорт Україна U21 розгромно програла Шотландії в товариському матчі

Україна U21 розгромно програла Шотландії в товариському матчі

Ua ru
12 листопада 2026 18:11
Україна U21 програла Шотландії з рахунком 0:4 у товариському матчі uaf.ua
Молодіжна збірна України з футболу. Фото: uaf.ua

Молодіжна збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Шотландії у товариському матчі — 0:4. Суперники забили по два м’ячі в кожному таймі. Це була перша гра оновленої команди Дмитра Михайленка після невдалої кваліфікації на чемпіонат Європи 2027 року.

Про це повідомила Українська асоціація футболу, інформує Новини.LIVE.

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Як Україна U21 зіграла проти Шотландії

Українська молодіжка не змогла забити жодного гола та пропустила чотири м’ячі. Шотландці відзначилися двічі до перерви й ще двічі — у другому таймі.

Наступним суперником команди Дмитра Михайленка стане молодіжна збірна США. Товариський матч відбудеться у вівторок, 17 листопада.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що дівоча збірна України з футзалу здобула історичне золото на юнацьких Олімпійських іграх-2026. У фіналі українки перемогли Венесуелу з рахунком 4:3. Це перша золота нагорода збірної України з футзалу в історії цих змагань. 

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Також Новини.LIVE писали про перехід вінгера збірної України Олексія Гуцуляка до казахстанського "Ордабаси". Футболіст підписав із чемпіоном країни дворічний контракт і зможе дебютувати за нову команду в офіційних матчах у березні 2027 року.

футбол Збірна України з футболу Шотландія Збірна України U-21 Чемпіонат Європи
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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