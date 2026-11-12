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Головна Спорт Збірна України з футзалу виборола історичне золото на Олімпіаді-2026

Збірна України з футзалу виборола історичне золото на Олімпіаді-2026

Ua ru
12 листопада 2026 10:48
Україна здобула перше золото юнацької Олімпіади з футзалу facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Дівоча збірна України з футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Дівоча збірна України з футзалу стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2026. Команда здобула першу в історії золоту нагороду в цьому виді спорту. Фінал з венесуельськими колегами був напружений, українки вирвали перемогу з рахунком 4:3.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Суспільне Спорт.

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Як збірна України перемогла Венесуелу у фіналі

Голи у складі української команди з футзалу забили Маргарита Ручка, це відбулось на 7-й та 21-й хвилині, а також Єва Щавінська (36-та хвилина) та Аделіна Власенко (42-га хвилина).

У команді з Венесуели забили голи Ельяніз Пас (16-та хвилина), Валеська Гутельяс (31-ша хвилина) та Агілар (40-ва хвилина).

Вже протягом перших п'яти хвилин українські спортсменки активно атакували ворота венесуельських колег —  Валерія Юхновець тричі пробивала по воротах, ще одну спробу здійснила Маргарита Ручка. Саме вона забила перший гол, скористалась відбитим м'ячем та відправила його у ворота — 1:0.

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Команда Венесуели відповідали активними атаками, велась запекла гра, а представниць України неодноразово рятувала голкіперка Кіра Гуленко. Водночас на 16-й хвилині Ельяніз Пас скористалася помилкою Аліни Гордієнко та зрівняла рахунок.

Другий тайм продовжився завзято, Оксана Шевчук віддала передачу через майже все поле на Ручку, та, своєю чергою, пробила у правий кут воріт суперниць — 2:1.

Венесуельська команда не відставала, на 31-й хвилині Валеська Гутельяс знову зрівняла рахунок, тоді як за чотири хвилини до завершення матчу Єва Щавінська повернула перевагу Україні. Утримати результат не вдалось — за 20 секунд до фінального свистка збірна суперниць забила третій м'яч і перевела гру в екстратайми.

Вирішальним став гол Аделіни Власенко після передачі Ангеліни Запорожець, українки здобули перемогу з рахунком 4:3.

Ця перемога має велике значення для України, адже це золото стало першою в історії нагородою збірної України з футзалу на юнацьких Олімпійських іграх. Спортсменки вдруге обіграли команду Венесуели, уперше це відбулось на груповому етапі, де здобули перемогу з рахунком 5:4 в екстратаймах.

Новини спорту

Новини.LIVE писали, що видатна українська тенісистка Еліна Світоліна вкотре здобула перемогу. Вона перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову у другому турі Підсумкового турніру-2026.

Ми інформували, що автогонщик Олександр Бондарев з України вперше візьме участь у Кубку світу з Формули 4. Для спортсмена це буде дебют на міському треку, гонки відбудуться на трасі в Макао.

спорт Україна Футзал золото олімпіада
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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