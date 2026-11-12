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Главная Спорт Сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото на Олимпиаде-2026

Сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото на Олимпиаде-2026

Ua ru
12 ноября 2026 10:48
Украина завоевала первую золотую медаль на юношеской Олимпиаде по футзалу facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Женская сборная Украины по футзалу. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Женская сборная Украины по футзалу стала победительницей юношеских Олимпийских игр-2026. Команда завоевала первую в истории золотую медаль в этом виде спорта. Финал с венесуэльскими соперницами был напряжённым, украинки вырвали победу со счётом 4:3.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на Суспільне Спорт.

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Как сборная Украины победила Венесуэлу в финале

Голы в составе украинской команды по футзалу забили Маргарита Ручка — на 7-й и 21-й минутах, а также Ева Щавинская (36-я минута) и Аделина Власенко (42-я минута).

В составе команды из Венесуэлы голы забили Эльяниз Пас (16-я минута), Валеска Гутельяс (31-я минута) и Агилар (40-я минута).

Уже в течение первых пяти минут украинские спортсменки активно атаковали ворота венесуэльских коллег — Валерия Юхновец трижды пробивала по воротам, ещё одну попытку предприняла Маргарита Ручка. Именно она забила первый гол, воспользовавшись отбитым мячом и отправив его в ворота — 1:0.

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Команда Венесуэлы отвечала активными атаками, велась ожесточённая борьба, а представительниц Украины неоднократно спасала вратарь Кира Гуленко. В то же время на 16-й минуте Эльяниз Пас воспользовалась ошибкой Алины Гордиенко и сравняла счёт.

Второй тайм продолжился упорно: Оксана Шевчук отдала передачу почти через всё поле на Ручку, а та, в свою очередь, пробила в правый угол ворот соперниц — 2:1.

Венесуэльская команда не отставала: на 31-й минуте Валеска Гутельяс вновь сравняла счёт, а за четыре минуты до окончания матча Ева Щавинская вернула преимущество Украине. Удержать результат не удалось — за 20 секунд до финального свистка сборная соперниц забила третий мяч и перевела игру в дополнительное время.

Решающим стал гол Аделины Власенко после передачи Ангелины Запорожец, украинки одержали победу со счётом 4:3.

Эта победа имеет большое значение для Украины, ведь это золото стало первой в истории наградой сборной Украины по футзалу на юношеских Олимпийских играх. Украинки во второй раз обыграли команду Венесуэлы, впервые это произошло на групповом этапе, где они одержали победу со счётом 5:4 в дополнительное время.

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спорт Украина Футзал золото олимпиада
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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