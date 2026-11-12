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Главная Спорт Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире-2026

Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире-2026

Ua ru
12 ноября 2026 01:19
Свитолина победила Мухину на Итоговом турнире-2026 Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором туре Итогового турнира-2026. Она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову и тем самым сохранила шансы на выход в полуфинал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Федерации тенниса Украины.

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Что известно о победе Свитолиной

Матч Свитолиной и Муховой длился 2 часа 2 минуты и закончился со счётом — 3:6, 6:2, 6:2. Таким образом, теннисистки уже встречались пять раз, и четыре раза победы оставались за украинкой.

"Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову во втором групповом матче WTA Finals — 3:6; 6:2; 6:2. Таким образом, наша соотечественница сохраняет шансы на выход в полуфинал итогового чемпионата", — говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.

После двух стартовых туров на счету Свитолиной одна победа. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, украинке необходимо 13 ноября обыграть "нейтральную" Арину Сабаленку. Кроме того, ей нужно рассчитывать, что двух выигранных матчей будет достаточно, чтобы занять одно из двух первых мест в группе, которые гарантируют продолжение борьбы в турнире.

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В то же время Сабаленко и другая "нейтральная" теннисистка Мирра Андреева ещё должны провести между собой матч второго тура. Обе спортсменки начали соревнование с побед.

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Пост Федерации тенниса Украины. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, украинский автогонщик Александр Бондарев впервые примет участие в Кубке мира по Формуле 4. Соревнования пройдут на легендарной трассе в Макао.

Также мы писали, что украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золото юношеской Олимпиады в метании молота.

спорт Элина Свитолина Соревнования Теннис украинские теннисисты
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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