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Главная Спорт Украинский гонщик впервые выступит на Кубке мира по Формуле-4

Украинский гонщик впервые выступит на Кубке мира по Формуле-4

Ua ru
11 ноября 2026 23:58
Александр Бондарев дебютирует на Кубке мира по Формуле-4 в Макао facebook.com/PilotBondarev
Украинский автогонщик Александр Бондарев. Фото: facebook.com/PilotBondarev

Украинский автогонщик Александр Бондарев впервые примет участие в Кубке мира по Формуле-4. Соревнования пройдут на легендарной трассе в Макао. Для спортсмена это также станет дебютом на городском треке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FIA.

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Выступление Александра Бондарева на Кубке мира по Формуле 4

Действующий чемпион ближневосточной серии Формулы 4 Александр Бондарев дебютирует на трассе в Макао. Заезды запланированы на 19–22 ноября. Таким образом, украинский гонщик впервые испытает свои силы на городском треке.

Гран-при Макао — одна из самых престижных, сложных и опасных уличных автогонок в мире. Соревнования имеют более чем 70-летнюю историю и считаются неофициальным чемпионатом мира для молодых гонщиков.

В какой команде выступит украинский спортсмен

На Кубке мира по Формуле-4 Бондарев будет представлять команду SJM Theodore. Её гонщики 10 раз побеждали в Макао в различных классах. Среди них был и Айртон Сенна, который впоследствии стал трёхкратным чемпионом Формулы-1.

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В этом году SJM Theodore объединила усилия с проектом LN4 Fusion действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса. Благодаря этому партнерству Бондарев является одним из главных фаворитов соревнований.

Новини.LIVE сообщали, что украинская легкоатлетка Милания Кохан стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2026 года в метании молота. В финале 17-летняя спортсменка показала результат 71,27 метра и установила личный рекорд. Золотую медаль она завоевала с преимуществом в 5,31 метра над ближайшей соперницей.

Новини.LIVE писали, что украинская команда NAVI победила российский коллектив PARIVISION в четвертьфинале турнира IEM Beijing 2026 по CS2. После поражения на первой карте украинцы выиграли две следующие и завершили серию со счётом 2:1. Благодаря этому NAVI вышли в полуфинал соревнований в Пекине.

гонки Формула-1 автомобиль Александр Бондарев Формула-4 Украинские спортсмены
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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