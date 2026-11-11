Украинка Милан Кохан завоевала золото юношеской Олимпиады в метании молота
Украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр 2026 года. Соревнования проходят в столице Сенегала — Дакаре. В финале метания молота 17-летняя спортсменка показала результат 71,27 метра и установила личный рекорд.
Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает Новини.LIVE.
Как Милания Кохан завоевала золотую медаль
Украинка вышла в лидеры уже после первой попытки. Тогда она отправила трехкилограммовый молот на 70,71 метра, что стало ее новым личным достижением. Этот результат позволил Кохан опередить ближайшую соперницу почти на восемь метров.
В последующих попытках спортсменка продолжила борьбу за улучшение результата. В третьем броске она показала 69,70 метра, а в четвёртом снова преодолела отметку в 70 метров — 70,55.
Лучший результат украинка показала в пятой попытке, когда метнула молот на 71,27 метра. Последний бросок составил 66,96 метра.
По итогам финала Милания Кохан заняла первое место с преимуществом в 5,31 метра над ближайшей соперницей. Серебряную медаль завоевала представительница Китая Ян Синьюэ, показавшая результат 65,96 метра.
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