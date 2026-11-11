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Главная Спорт Украинка Милан Кохан завоевала золото юношеской Олимпиады в метании молота

Украинка Милан Кохан завоевала золото юношеской Олимпиады в метании молота

Ua ru
11 ноября 2026 13:06
Украинка Милания Кохан завоевала золотую медаль на юношеской Олимпиаде в Дакаре instagram.com/photo_ansmile
Украинская легкоатлетка Милания Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр 2026 года. Соревнования проходят в столице Сенегала — Дакаре. В финале метания молота 17-летняя спортсменка показала результат 71,27 метра и установила личный рекорд.

Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает Новини.LIVE.

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Как Милания Кохан завоевала золотую медаль

Украинка вышла в лидеры уже после первой попытки. Тогда она отправила трехкилограммовый молот на 70,71 метра, что стало ее новым личным достижением. Этот результат позволил Кохан опередить ближайшую соперницу почти на восемь метров.

Українка Міланія Кохан виборола золото юнацької Олімпіади - фото 1
Украинская легкоатлетка Милания Кохан и иностранные спортсмены. Фото: instagram.com/photo_ansmile

В последующих попытках спортсменка продолжила борьбу за улучшение результата. В третьем броске она показала 69,70 метра, а в четвёртом снова преодолела отметку в 70 метров — 70,55.

Украинка Милания Кохан завоевала золото на юношеской Олимпиаде - фото 2
Украинская легкоатлетка Милания Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Лучший результат украинка показала в пятой попытке, когда метнула молот на 71,27 метра. Последний бросок составил 66,96 метра.

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Украинская легкоатлетка Милания Кохан вместе с другими спортсменами. Фото: instagram.com/photo_ansmile

По итогам финала Милания Кохан заняла первое место с преимуществом в 5,31 метра над ближайшей соперницей. Серебряную медаль завоевала представительница Китая Ян Синьюэ, показавшая результат 65,96 метра.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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