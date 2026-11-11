Украинская легкоатлетка Милания Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр 2026 года. Соревнования проходят в столице Сенегала — Дакаре. В финале метания молота 17-летняя спортсменка показала результат 71,27 метра и установила личный рекорд.

Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как Милания Кохан завоевала золотую медаль

Украинка вышла в лидеры уже после первой попытки. Тогда она отправила трехкилограммовый молот на 70,71 метра, что стало ее новым личным достижением. Этот результат позволил Кохан опередить ближайшую соперницу почти на восемь метров.

Украинская легкоатлетка Милания Кохан и иностранные спортсмены. Фото: instagram.com/photo_ansmile

В последующих попытках спортсменка продолжила борьбу за улучшение результата. В третьем броске она показала 69,70 метра, а в четвёртом снова преодолела отметку в 70 метров — 70,55.

Украинская легкоатлетка Милания Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Лучший результат украинка показала в пятой попытке, когда метнула молот на 71,27 метра. Последний бросок составил 66,96 метра.

Читайте также:

Украинская легкоатлетка Милания Кохан вместе с другими спортсменами. Фото: instagram.com/photo_ansmile

По итогам финала Милания Кохан заняла первое место с преимуществом в 5,31 метра над ближайшей соперницей. Серебряную медаль завоевала представительница Китая Ян Синьюэ, показавшая результат 65,96 метра.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее украинская теннисистка Марта Костюк впервые выступила на Итоговом турнире WTA-2026, где уступила чешке Линде Носковой со счётом 2:6, 4:6. В основную сетку соревнований украинка попала в последний момент, заменив Елену Рыбакину.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский самбист и боец ​​смешанного стиля Ярослав Амосов дебютировал в UFC в 2025 году после длительной карьеры в Bellator, где стал чемпионом в полусреднем весе. У украинца профессиональный рекорд — 30 побед и одно поражение.