Українська легкоатлетка Міланія Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Українська легкоатлетка Міланія Кохан виборола золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Змагання відбуваються в столиці Сенегалу — Дакарі. У фіналі метання молота 17-річна спортсменка продемонструвала результат 71,27 метра та встановила особистий рекорд.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як Міланія Кохан виборола золоту медаль

Українка захопила лідерство вже після першої спроби. Тоді вона відправила трьохкілограмовий молот на 70,71 метра, що стало її новим особистим досягненням. Цей результат дозволив Кохан випередити найближчу суперницю майже на вісім метрів.

Українська легкоатлетка Міланія Кохан та іноземні спортсмени. Фото: instagram.com/photo_ansmile

У наступних спробах спортсменка продовжила боротьбу за покращення показника. У третьому кидку вона показала 69,70 метра, а в четвертому знову подолала позначку 70 метрів — 70,55.

Українська легкоатлетка Міланія Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Найкращий результат українка продемонструвала під час п'ятої спроби, коли метнула молот на 71,27 метра. Останній кидок становив 66,96 метра.

Читайте також:

Українська легкоатлетка Міланія Кохан разом з іншими спортсменами. Фото: instagram.com/photo_ansmile

За підсумками фіналу Міланія Кохан посіла перше місце з перевагою 5,31 метра над найближчою конкуренткою. Срібну нагороду здобула представниця Китаю Ян Сіньюе, яка показала результат 65,96 метра.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше українська тенісистка Марта Костюк уперше виступила на Підсумковому турнірі WTA-2026, де поступилася чешці Лінді Носковій із рахунком 2:6, 4:6. До основної сітки змагань українка потрапила в останній момент, замінивши Єлену Рибакіну.

Як повідомляли Новини.LIVE, український самбіст та боєць змішаного стилю Ярослав Амосов дебютував в UFC у 2025 році після тривалої кар’єри в Bellator, де став чемпіоном напівсередньої ваги. Українець має професійний рекорд із 30 перемог і однієї поразки.