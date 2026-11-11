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Головна Спорт Українка Міланія Кохан здобула золото юнацької Олімпіади у метанні молота

Українка Міланія Кохан здобула золото юнацької Олімпіади у метанні молота

Ua ru
11 листопада 2026 13:06
Українка Міланія Кохан виграла золото юнацької Олімпіади в Дакарі instagram.com/photo_ansmile
Українська легкоатлетка Міланія Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Українська легкоатлетка Міланія Кохан виборола золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Змагання відбуваються в столиці Сенегалу — Дакарі. У фіналі метання молота 17-річна спортсменка продемонструвала результат 71,27 метра та встановила особистий рекорд.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

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Як Міланія Кохан виборола золоту медаль

Українка захопила лідерство вже після першої спроби. Тоді вона відправила трьохкілограмовий молот на 70,71 метра, що стало її новим особистим досягненням. Цей результат дозволив Кохан випередити найближчу суперницю майже на вісім метрів.

Українка Міланія Кохан виборола золото юнацької Олімпіади - фото 1
Українська легкоатлетка Міланія Кохан та іноземні спортсмени. Фото: instagram.com/photo_ansmile

У наступних спробах спортсменка продовжила боротьбу за покращення показника. У третьому кидку вона показала 69,70 метра, а в четвертому знову подолала позначку 70 метрів — 70,55.

Українка Міланія Кохан виборола золото юнацької Олімпіади - фото 2
Українська легкоатлетка Міланія Кохан. Фото: instagram.com/photo_ansmile

Найкращий результат українка продемонструвала під час п'ятої спроби, коли метнула молот на 71,27 метра. Останній кидок становив 66,96 метра.

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Українка Міланія Кохан виборола золото юнацької Олімпіади - фото 2
Українська легкоатлетка Міланія Кохан разом з іншими спортсменами. Фото: instagram.com/photo_ansmile

За підсумками фіналу Міланія Кохан посіла перше місце з перевагою 5,31 метра над найближчою конкуренткою. Срібну нагороду здобула представниця Китаю Ян Сіньюе, яка показала результат 65,96 метра.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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