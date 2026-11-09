Українська тенісистка Марта Костюк на Підсумковому турнірі WTA. Фото: Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк програла чешці Лінді Носковій у своєму дебютному матчі на Підсумковому турнірі WTA-2026. Зустріч завершилася з рахунком 2:6, 4:6. До основної сітки змагань українка потрапила лише за день до старту. Костюк була першою запасною та замінила першу ракетку світу Єлену Рибакіну.

Про це повідомляє btu.org.ua, передає Новини.LIVE.

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Як Костюк дебютувала на Підсумковому турнірі WTA

Можливість виступити на турнірі стала для спортсменки несподіванкою, адже в сезонному рейтингу вона посіла десяте місце. Вище також була Іга Швьонтек, однак польська тенісистка завершила сезон.

"Мені складно вважати себе однією з восьми найкращих, коли я посідаю десяте місце. Звичайно, для мене було несподіванкою отримати можливість зіграти на цьому турнірі від самого початку. Дуже вдячна за цей шанс", — сказала українська спортсменка.

Українська тенісистка Марта Костюк на Підсумковому турнірі WTA. Фото: Getty Images

Окремо Костюк розповіла про проблеми зі здоров'ям. Після US Open вона не здобула жодної перемоги, а в жовтні була змушена знятися зі змагань у Нінбо, які мали важливе значення для її кваліфікації на Підсумковий турнір. Причиною стало ушкодження зап'ястка.

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"Думаю, я зараз перебуваю в дещо іншому становищі, ніж решта тенісисток. Останні кілька місяців у мене були проблеми з травмою. Тому, приїхавши сюди, я не можу сказати, що готова грати на сто відсотків. Але дуже важливо, що я нарешті не відчуваю болю в зап'ястку. Тепер можу поступово збільшувати навантаження та повертатися до змагань", — заявила Костюк.

Попри поразку, українка позитивно оцінила свій виступ проти Носкової. За її словами, з огляду на труднощі останніх місяців, вона задоволена тим, як провела матч.

Після завершення перших матчів групового етапу Костюк, як повідомляє Суспільне Спорт, посідає четверте місце у своєму квартеті. Наступний матч вона проведе у вівторок, 10 листопада, проти Джессіки Пегули. Зустріч запланована на перший запуск і має розпочатися о 22:00 за київським часом. Після цього на корт вийдуть лідерки групи Носкова та Гофф.

Як повідомляли Новини.LIVE, уперше в історії Підсумкового турніру WTA в основній сітці одночасно виступили дві українські тенісистки — Еліна Світоліна та Марта Костюк. Також на груповому етапі Костюк зустрілася з американськими тенісистками Коко Гофф та Джессікою Пегулою.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Еліна Світоліна перемогла китаянку Ханьюй Го на турнірі WTA 1000 в Ухані з рахунком 6:1, 6:4. Завдяки цьому українка 30-й раз у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу змагань цієї категорії та стала дев’ятою тенісисткою, якій вдалося досягти такого показника.