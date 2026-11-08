Вперше в історії дві українські тенісистки зіграють на Підсумковому турнірі WTA
Марта Костюк отримала можливість уперше зіграти на Підсумковому турнірі WTA. Українка стала учасницею основної сітки після того, як казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна, чинна переможниця змагань, знялася з турніру через стан здоров’я.
Про це повідомляє sport.ua, передає Новини.LIVE.
З ким українка зіграє на груповому етапі
Раніше Костюк перебувала у списку запасних і була першою кандидаткою на заміну. Свій перший матч на змаганнях Марта має провести вже сьогодні. Її суперницею стане представниця Чехії Лінда Носкова.
Також у межах турніру українка зустрінеться з американськими тенісистками Коко Гофф та Джессікою Пегулою.
Ще однією представницею України стане Еліна Світоліна. Її участь разом із Костюк забезпечила країні історичне досягнення: уперше в історії Підсумкового турніру WTA в основній сітці одночасно зіграють дві українські тенісистки.
Підсумковий турнір WTA — це заключні змагання професійного жіночого тенісного сезону, у яких беруть участь вісім найуспішніших одиночних тенісисток і вісім пар за результатами виступів протягом року. Учасниць одиночного розряду розподіляють на дві групи по чотири спортсменки. На груповому етапі кожна грає з усіма суперницями у своєму квартеті, а дві найкращі виходять до півфіналу. Після цього переможниці півфінальних матчів зустрічаються у вирішальному поєдинку за титул.
Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня Еліна Світоліна обіграла представницю Росії Людмилу Самсонову в другому колі турніру WTA 1000 у китайському Ухані з рахунком 6:2, 5:7, 6:2. Завдяки цій перемозі українська тенісистка встановила особистий рекорд за кількістю виграних матчів на турнірах цієї категорії протягом одного сезону.
Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла чеську тенісистку Катерину Синякову в другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні. Матч тривав дві години та завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.