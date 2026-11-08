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Головна Спорт Вперше в історії дві українські тенісистки зіграють на Підсумковому турнірі WTA

Вперше в історії дві українські тенісистки зіграють на Підсумковому турнірі WTA

Ua ru
8 листопада 2026 12:32
Дві українки вперше зіграють на Підсумковому турнірі WTA AFP
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Фото: AFP

Марта Костюк отримала можливість уперше зіграти на Підсумковому турнірі WTA. Українка стала учасницею основної сітки після того, як казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна, чинна переможниця змагань, знялася з турніру через стан здоров’я.

Про це повідомляє sport.ua, передає Новини.LIVE.

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З ким українка зіграє на груповому етапі

Раніше Костюк перебувала у списку запасних і була першою кандидаткою на заміну. Свій перший матч на змаганнях Марта має провести вже сьогодні. Її суперницею стане представниця Чехії Лінда Носкова.

Також у межах турніру українка зустрінеться з американськими тенісистками Коко Гофф та Джессікою Пегулою.

Ще однією представницею України стане Еліна Світоліна. Її участь разом із Костюк забезпечила країні історичне досягнення: уперше в історії Підсумкового турніру WTA в основній сітці одночасно зіграють дві українські тенісистки.

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Підсумковий турнір WTA — це заключні змагання професійного жіночого тенісного сезону, у яких беруть участь вісім найуспішніших одиночних тенісисток і вісім пар за результатами виступів протягом року. Учасниць одиночного розряду розподіляють на дві групи по чотири спортсменки. На груповому етапі кожна грає з усіма суперницями у своєму квартеті, а дві найкращі виходять до півфіналу. Після цього переможниці півфінальних матчів зустрічаються у вирішальному поєдинку за титул.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня Еліна Світоліна обіграла представницю Росії Людмилу Самсонову в другому колі турніру WTA 1000 у китайському Ухані з рахунком 6:2, 5:7, 6:2. Завдяки цій перемозі українська тенісистка встановила особистий рекорд за кількістю виграних матчів на турнірах цієї категорії протягом одного сезону.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла чеську тенісистку Катерину Синякову в другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні. Матч тривав дві години та завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.

спорт Еліна Світоліна Теніс Марта Костюк спортсмени
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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