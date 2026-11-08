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Главная Спорт Впервые в истории две украинские теннисистки сыграют на Итоговом турнире WTA

Впервые в истории две украинские теннисистки сыграют на Итоговом турнире WTA

Ua ru
8 ноября 2026 12:32
Две украинки впервые выступят на итоговом турнире WTA AFP
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк. Фото: AFP

Марта Костюк получила возможность впервые выступить на итоговом турнире WTA. Украинка вошла в основную сетку после того, как казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, действующая победительница соревнований, снялась с турнира по состоянию здоровья.

Об этом сообщает sport.ua, передает Новини.LIVE.

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С кем украинка сыграет на групповом этапе

Ранее Костюк находилась в списке запасных и была первой кандидаткой на замену. Свой первый матч на соревнованиях Марта должна провести уже сегодня. Ее соперницей станет представительница Чехии Линда Носкова.

Также в рамках турнира украинка встретится с американскими теннисистками Коко Гофф и Джессикой Пегулой.

Еще одной представительницей Украины станет Элина Свитолина. Ее участие вместе с Костюк обеспечило стране историческое достижение: впервые в истории Итогового турнира WTA в основной сетке одновременно сыграют две украинские теннисистки.

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Итоговый турнир WTA — это заключительные соревнования профессионального женского теннисного сезона, в которых принимают участие восемь самых успешных теннисисток в одиночном разряде и восемь пар по итогам выступлений в течение года. Участниц одиночного разряда распределяют на две группы по четыре спортсменки. На групповом этапе каждая играет со всеми соперницами в своей группе, а две лучшие выходят в полуфинал. После этого победительницы полуфинальных матчей встречаются в решающем поединке за титул.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября Элина Свитолина обыграла представительницу России Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 1000 в китайском Ухане со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Благодаря этой победе украинская теннисистка установила личный рекорд по количеству выигранных матчей на турнирах этой категории в течение одного сезона.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Катерину Синякову во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине. Матч длился два часа и завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

спорт Элина Свитолина Теннис Марта Костюк спортсмены
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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