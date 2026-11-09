Украинская теннисистка Марта Костюк на итоговом турнире WTA. Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила чешке Линде Носковой в своём дебютном матче на Итоговом турнире WTA-2026. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6. В основную сетку соревнований украинка попала лишь за день до старта. Костюк была первой запасной и заменила первую ракетку мира Елену Рыбакину.

Об этом сообщает btu.org.ua, передает Новини.LIVE.

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Как Костюк дебютировала на итоговом турнире WTA

Возможность выступить на турнире стала для спортсменки неожиданностью, ведь в сезонном рейтинге она заняла десятое место. Выше также была Ига Швёнтек, однако польская теннисистка завершила сезон.

"Мне сложно считать себя одной из восьми лучших, когда я занимаю десятое место. Конечно, для меня было неожиданностью получить возможность сыграть на этом турнире с самого начала. Очень благодарна за этот шанс", — сказала украинская спортсменка.

Украинская теннисистка Марта Костюк на итоговом турнире WTA. Фото: Getty Images

Отдельно Костюк рассказала о проблемах со здоровьем. После US Open она не одержала ни одной победы, а в октябре была вынуждена сняться с соревнований в Нинбо, которые имели важное значение для её квалификации на Итоговый турнир. Причиной стала травма запястья.

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"Думаю, я сейчас нахожусь в несколько ином положении, чем остальные теннисистки. Последние несколько месяцев у меня были проблемы с травмой. Поэтому, приехав сюда, я не могу сказать, что готова играть на сто процентов. Но очень важно, что я наконец-то не чувствую боли в запястье. Теперь могу постепенно увеличивать нагрузку и возвращаться к соревнованиям", – заявила Костюк.

Несмотря на поражение, украинка положительно оценила свое выступление против Носковой. По ее словам, учитывая трудности последних месяцев, она довольна тем, как провела матч.

По итогам первых матчей группового этапа Костюк, как сообщает Суспільне Спорт, занимает четвертое место в своей группе. Следующий матч она проведет во вторник, 10 ноября, против Джессики Пегулы. Встреча запланирована на первую сессию и должна начаться в 22:00 по киевскому времени. После этого на корт выйдут лидеры группы Носкова и Гофф.

Как сообщали Новини.LIVE, впервые в истории Итогового турнира WTA в основной сетке одновременно выступили две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Марта Костюк. Также на групповом этапе Костюк встретилась с американскими теннисистками Коко Гофф и Джессикой Пегулой.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Элина Свитолина победила китаянку Ханьюй Го на турнире WTA 1000 в Ухане со счётом 6:1, 6:4. Благодаря этому украинка в 30-й раз в карьере вышла в четвертьфинал соревнований этой категории и стала девятой теннисисткой, которой удалось достичь такого показателя.