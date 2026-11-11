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Головна Спорт Український гонщик уперше виступить на Кубку світу з Формули 4

Український гонщик уперше виступить на Кубку світу з Формули 4

Ua ru
11 листопада 2026 23:58
Олександр Бондарев дебютує на Кубку світу з Формули-4 у Макао facebook.com/PilotBondarev
Український автогонщик Олександр Бондарев. Фото: facebook.com/PilotBondarev

Український автогонщик Олександр Бондарев уперше візьме участь у Кубку світу з Формули 4. Змагання відбудуться на легендарній трасі в Макао. Для спортсмена це також буде дебют на міському треку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на FIA.

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Виступ Олександра Бондарева на Кубку світу з Формули 4

Чинний чемпіон близькосхідної серії Формули 4 Олександр Бондарев дебютує на трасі в Макао. Заїзди заплановані на 19–22 листопада. Таким чином, український гонщик уперше випробує свої сили на міському треку.

Гран-прі Макао — одна з найпрестижніших, найскладніших і найнебезпечніших вуличних автогонок у світі. Змагання мають понад 70-річну історію та вважаються неофіційним чемпіонатом світу для молодих гонщиків.

У якій команді виступить український спортсмен

На Кубку світу з Формули 4 Бондарев представлятиме команду SJM Theodore. Її гонщики здобували перемоги в Макао 10 разів у різних класах. Серед них був і Айртон Сенна, який згодом став триразовим чемпіоном Формули-1.

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Цього року SJM Theodore об'єднала зусилля з проєктом LN4 Fusion чинного чемпіона Формули-1 Ландо Норріса. Завдяки цьому партнерству Бондарев є одним із головних фаворитів змагань.

Новини.LIVE інформували, що українська легкоатлетка Міланія Кохан стала чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор 2026 року в метанні молота. У фіналі 17-річна спортсменка показала результат 71,27 метра та встановила особистий рекорд. Золоту медаль вона здобула з перевагою 5,31 метра над найближчою суперницею.

Новини.LIVE писали, що українська команда NAVI перемогла російський колектив PARIVISION у чвертьфіналі турніру IEM Beijing 2026 з CS2. Після поразки на першій карті українці виграли дві наступні та завершили серію з рахунком 2:1. Завдяки цьому NAVI вийшли до півфіналу змагань у Пекіні.
   

перегони Формула-1 автомобіль Олександр Бондарев Формула-4 Українські спортсмени
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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