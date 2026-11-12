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Головна Спорт Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі-2026

Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі-2026

Ua ru
12 листопада 2026 01:19
Світоліна перемогла Мухіну на Підсумковому турнірі-2026 Reuters
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому турі Підсумкового турніру-2026. Вона перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову і тим самим зберегла шанси на вихід до півфіналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Федерації тенісу України.

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Що відомо про перемогу Світоліної

Матч Світоліної та Мухової тривав 2 години 2 хвилини і закінчився з рахунком — 3:6, 6:2, 6:2. Таким чином, тенісистки вже зустрічалися п'ять разів і чотири рази перемоги були за українкою.

"Еліна Світоліна обіграла Кароліну Мухову в другому груповому матчі WTA Finals - 3:6; 6:2; 6:2. Таким чином наша співвітчизниця зберігає шанси на вихід у півфінал підсумкового чемпіонату", — йдеться у повідомленні Федерації тенісу України.

Після двох стартових турів на рахунку Світоліної одна перемога. Щоб зберегти шанси на вихід до плейоф, українці необхідно 13 листопада обіграти "нейтральну" Аріну Сабалєнку. Крім того, їй потрібно розраховувати, що двох виграних матчів буде достатньо, аби посісти одне з двох перших місць у групі, які гарантують продовження боротьби в турнірі.

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Водночас Сабалєнка та інша "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва ще мають провести між собою матч другого туру. Обидві спортсменки розпочали старт змагання з перемог.

Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі-2026
Пост Федерації тенісу України. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, український автогонщик Олександр Бондарев уперше візьме участь у Кубку світу з Формули 4. Змагання відбудуться на легендарній трасі в Макао.

Також ми писали, що українська легкоатлетка Міланія Кохан здобула золото юнацької Олімпіади у метанні молота.

спорт Еліна Світоліна Змагання Теніс українські тенісисти
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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