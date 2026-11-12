Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому турі Підсумкового турніру-2026. Вона перемогла представницю Чехії Кароліну Мухову і тим самим зберегла шанси на вихід до півфіналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Федерації тенісу України.

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Що відомо про перемогу Світоліної

Матч Світоліної та Мухової тривав 2 години 2 хвилини і закінчився з рахунком — 3:6, 6:2, 6:2. Таким чином, тенісистки вже зустрічалися п'ять разів і чотири рази перемоги були за українкою.

"Еліна Світоліна обіграла Кароліну Мухову в другому груповому матчі WTA Finals - 3:6; 6:2; 6:2. Таким чином наша співвітчизниця зберігає шанси на вихід у півфінал підсумкового чемпіонату", — йдеться у повідомленні Федерації тенісу України.

Після двох стартових турів на рахунку Світоліної одна перемога. Щоб зберегти шанси на вихід до плейоф, українці необхідно 13 листопада обіграти "нейтральну" Аріну Сабалєнку. Крім того, їй потрібно розраховувати, що двох виграних матчів буде достатньо, аби посісти одне з двох перших місць у групі, які гарантують продовження боротьби в турнірі.

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Пост Федерації тенісу України. Фото: скриншот

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