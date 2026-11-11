Олексій Гуцуляк та президент казахського клубу "Ордабаси". Фото: instagram.com/fc__ordabasy/

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк продовжить футбольну кар’єру в Казахстані. 28-річний футболіст підписав дворічний контракт із місцевим клубом "Ордабаси", який за підсумками сезону здобув чемпіонський титул і право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про перехід українця повідомили у соцмережах казахського клубу, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про перехід Гуцуляка

Олексій Гуцуляк є вихованцем футбольної школи львівських "Карпат". Упродовж професійної кар’єри він також виступав за "Десну", "Дніпро-1" та житомирське "Полісся". Крім того, у сезоні 2016/17 футболіст грав за іспанський "Вільярреал С".

Влітку 2026 року Гуцуляк залишив "Полісся" після завершення контракту, який сторони вирішили не продовжувати. Тепер українець приєднався до "Ордабаси" на правах вільного агента.

За словами співвласника казахстанського клубу Бейбіта Алібекова, Гуцуляк стане найдорожчим і найбільш високооплачуваним футболістом чемпіонату Казахстану.

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Коли Гуцуляк зможе зіграти в Лізі чемпіонів

"Ордабаси" за підсумками сезону оформив золотий дубль: команда стала чемпіоном Казахстану та виграла національний кубок. Завдяки цьому клуб отримав путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Оскільки офіційний футбольний сезон у Казахстані вже завершився, Гуцуляк зможе дебютувати за нову команду в офіційних матчах лише у березні 2027 року. Влітку він матиме нагоду зіграти у відборі Ліги чемпіонів, якщо "Ордабаси" заявить його на турнір.

Статистика Гуцуляка та виступи за збірну України

У чемпіонаті України Гуцуляк провів 226 матчів, у яких забив 52 голи та віддав 32 результативні передачі. Загалом на професійному рівні він зіграв 280 поєдинків, відзначився 56 голами та 36 асистами.

За національну збірну України футболіст дебютував у 2024 році. Відтоді він провів 16 матчів і забив шість голів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 8 листопада український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний забив переможний гол у матчі 10-го туру чемпіонату Франції проти "Труа". Парижани виграли з рахунком 1:0, а вболівальники визнали українця найкращим гравцем зустрічі — він отримав 44,29% голосів. Цей м'яч став для Забарного другим у поточному сезоні та першим випадком у його кар'єрі, коли він забив двічі за один клубний сезон.

Таокж Новини.LIVE писали, що 6 листопада після поразки донецького "Шахтаря" від лісабонського "Спортінга" з рахунком 0:1 Україна не змогла поповнити свій доробок у рейтингу УЄФА. Країна зберегла 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу, однак Болгарія та Словенія скоротили відставання. Від позиції України залежить кількість місць і раундів, з яких українські клуби стартуватимуть у майбутніх єврокубкових сезонах.