Алексей Гуцуляк и президент казахского клуба "Ордабасы". Фото: instagram.com/fc__ordabasy/

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк продолжит футбольную карьеру в Казахстане. 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с местным клубом "Ордабасы", который по итогам сезона завоевал чемпионский титул и право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

О переходе украинца сообщили в соцсетях казахского клуба, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о переходе Гуцуляка

Алексей Гуцуляк — воспитанник футбольной школы львовских "Карпат". На протяжении профессиональной карьеры он также выступал за "Десну", "Днепр-1" и житомирское "Полесье". Кроме того, в сезоне 2016/17 футболист играл за испанский "Вильярреал С".

Летом 2026 года Гуцуляк покинул "Полесье" по истечении контракта, который стороны решили не продлевать. Теперь украинец присоединился к "Ордабасы" на правах свободного агента.

По словам совладельца казахстанского клуба Бейбита Алибекова, Гуцуляк станет самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Казахстана.

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Когда Гуцуляк сможет сыграть в Лиге чемпионов

"Ордабасы" по итогам сезона оформил "золотой дубль": команда стала чемпионом Казахстана и выиграла национальный кубок. Благодаря этому клуб получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Поскольку официальный футбольный сезон в Казахстане уже завершился, Гуцуляк сможет дебютировать за новую команду в официальных матчах только в марте 2027 года. Летом у него будет возможность сыграть в отборочном турнире Лиги чемпионов, если "Ордабасы" заявят его на турнир.

Статистика Гуцуляка и выступления за сборную Украины

В чемпионате Украины Гуцуляк провел 226 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 32 результативные передачи. Всего на профессиональном уровне он сыграл 280 матчей, отличился 56 голами и 36 ассистами.

За национальную сборную Украины футболист дебютировал в 2024 году. С тех пор он провел 16 матчей и забил шесть голов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 8 ноября украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный забил победный гол в матче 10-го тура чемпионата Франции против "Труа". Парижане выиграли со счётом 1:0, а болельщики признали украинца лучшим игроком встречи — он получил 44,29% голосов. Этот гол стал для Забарного вторым в текущем сезоне и первым случаем в его карьере, когда он забил дважды за один клубный сезон.

Также Новини.LIVE писали, что 6 ноября после поражения донецкого "Шахтера" от лиссабонского "Спортинга" со счётом 0:1 Украина не смогла улучшить свои позиции в рейтинге УЕФА. Страна сохранила 23-е место в пятилетнем рейтинге, однако Болгария и Словения сократили отставание. От позиции Украины зависит количество мест и раундов, с которых украинские клубы будут стартовать в будущих еврокубковых сезонах.