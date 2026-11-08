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Главная Спорт Забарный забил победный гол и был признан лучшим игроком матча

Забарный забил победный гол и был признан лучшим игроком матча

Ua ru
8 ноября 2026 10:52
Забарный стал лучшим игроком матча ПСЖ против Труа и установил рекорд Reuters
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинского защитника французского "ПСЖ" Илью Забарного признали лучшим игроком матча 10-го тура Лиги 1 против "Труа", в котором парижане одержали минимальную победу со счетом 1:0. Футболист забил единственный гол во встрече и установил личный рекорд результативности за один клубный сезон.

О рекорде Забарного сообщил портал Новини.LIVE.

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Забарный стал лучшим игроком матча ПСЖ

Украинский центральный защитник вышел в стартовом составе парижан и принес команде победу над "Труа".

После подачи с левого фланга Забарный выиграл верховую борьбу в штрафной площади и головой отправил мяч в ворота соперника.

По итогам матча болельщики выбрали украинца лучшим футболистом. Он получил 44,29% голосов.

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Статистический портал оценил выступление защитника в 8,04 балла. Помимо забитого мяча, Забарный выиграл четыре единоборства и совершил один перехват.

Забарный установил рекорд

Гол в ворота "Труа" стал для украинца вторым в текущем сезоне чемпионата Франции. Ранее он отличился во встрече против "Страсбурга".

Забарный впервые в профессиональной карьере забил два мяча в течение одного клубного сезона.

Всего на счету 24-летнего защитника три гола в 46 матчах за "ПСЖ". Парижане стали первой командой, за которую он отличился трижды.

До этого футболист забил по одному мячу за киевское "Динамо" и английский "Борнмут".

Благодаря победе "ПСЖ" также продлил домашнюю результативную серию в Лиге 1 до 54 матчей подряд, превзойдя достижение "Монако", которое забивало в 53 домашних встречах подряд в 2015–2018 годах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский боец UFC Ярослав Амосов проведет следующий поединок против Иэна Мачадо Гэрри. Бой состоится 5 декабря в Саудовской Аравии и будет иметь статус соглавного события турнира. Победа над вторым номером рейтинга полусреднего веса приблизит украинца к титульному поединку.

Также Новини.LIVE писал, что Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии после 23 лет. За это время нападающий провел 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он выиграл Евро-2016 и дважды триумфовал в Лиге наций.

Франция ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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