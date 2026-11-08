Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний. Фото: Reuters

Українського захисника французького "ПСЖ" Іллю Забарного визнали найкращим гравцем матчу 10-го туру Ліги 1 проти "Труа", в якому парижани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Футболіст забив єдиний гол у зустрічі та встановив особистий рекорд результативності за один клубний сезон.

Про рекорд Забарного повідомив портал Новини.LIVE.

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Забарний став найкращим гравцем матчу ПСЖ

Український центральний захисник вийшов у стартовому складі парижан та приніс команді перемогу над "Труа".

Після подачі з лівого флангу Забарний виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику та головою відправив м'яч у ворота суперника.

За підсумками матчу вболівальники обрали українця найкращим футболістом. Він отримав 44,29% голосів.

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Статистичний портал оцінив виступ захисника в 8,04 бала. Окрім забитого м'яча, Забарний виграв чотири єдиноборства та здійснив одне перехоплення.

Забарний встановив рекорд

Гол у ворота "Труа" став для українця другим у поточному сезоні чемпіонату Франції. Раніше він відзначився у зустрічі проти "Страсбурга".

Забарний уперше у професійній кар'єрі забив два м'ячі протягом одного клубного сезону.

Загалом на рахунку 24-річного захисника три голи у 46 матчах за "ПСЖ". Парижани стали першою командою, за яку він відзначився тричі.

До цього футболіст забив по одному м'ячу за київське "Динамо" та англійський "Борнмут".

Завдяки перемозі "ПСЖ" також продовжив домашню результативну серію в Лізі 1 до 54 матчів поспіль, перевершивши досягнення "Монако", яке забивало у 53 домашніх зустрічах поспіль у 2015–2018 роках.

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