Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины U21 потерпела разгромное поражение от Шотландии в товарищеском матче

Сборная Украины U21 потерпела разгромное поражение от Шотландии в товарищеском матче

Ua ru
12 ноября 2026 18:11
Сборная Украины U21 уступила Шотландии со счётом 0:4 в товарищеском матче uaf.ua
Молодежная сборная Украины по футболу. Фото: uaf.ua

Молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение от Шотландии в товарищеском матче — 0:4. Соперники забили по два мяча в каждом тайме. Это был первый матч обновленной команды Дмитрия Михайленко после неудачной квалификации на чемпионат Европы 2027 года.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как сборная Украины U21 сыграла против Шотландии

Украинская молодежная сборная не смогла забить ни одного гола и пропустила четыре мяча. Шотландцы отличились дважды до перерыва и еще дважды — во втором тайме.

Следующим соперником команды Дмитрия Михайленко станет молодежная сборная США. Товарищеский матч состоится во вторник, 17 ноября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что женская сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото на юношеских Олимпийских играх-2026. В финале украинки победили Венесуэлу со счётом 4:3. Это первая золотая медаль сборной Украины по футзалу в истории этих соревнований.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали о переходе вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка в казахстанский "Ордабасы". Футболист подписал с чемпионом страны двухлетний контракт и сможет дебютировать за новую команду в официальных матчах в марте 2027 года.

футбол Сборная Украины по футболу Шотландия Сборная Украины U-21 Чемпионат Европы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации