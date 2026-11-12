Молодежная сборная Украины по футболу. Фото: uaf.ua

Молодежная сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение от Шотландии в товарищеском матче — 0:4. Соперники забили по два мяча в каждом тайме. Это был первый матч обновленной команды Дмитрия Михайленко после неудачной квалификации на чемпионат Европы 2027 года.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает Новини.LIVE.

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Как сборная Украины U21 сыграла против Шотландии

Украинская молодежная сборная не смогла забить ни одного гола и пропустила четыре мяча. Шотландцы отличились дважды до перерыва и еще дважды — во втором тайме.

Следующим соперником команды Дмитрия Михайленко станет молодежная сборная США. Товарищеский матч состоится во вторник, 17 ноября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что женская сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото на юношеских Олимпийских играх-2026. В финале украинки победили Венесуэлу со счётом 4:3. Это первая золотая медаль сборной Украины по футзалу в истории этих соревнований.

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