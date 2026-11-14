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Главная Спорт Сборная Украины U-19 сенсационно обыграла Италию и выиграла отборочную группу Евро-2027

Сборная Украины U-19 сенсационно обыграла Италию и выиграла отборочную группу Евро-2027

Ua ru
14 ноября 2026 19:02
Украина U-19 обыграла Италию со счетом 1:0 и выиграла отборочную группу Евро УАФ
Сборная Украины U-19 перед матчем с Италией. Фото: УАФ

В субботу, 14 ноября, юношеская сборная Украины U-19 победила Италию со счетом 1:0 во втором туре квалификации чемпионата Европы-2027. Команда Олега Лужного одержала вторую победу подряд, набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе первое место в группе A6, благодаря чему вышла в третий раунд отбора.

О результате матча сообщает Новини.LIVE.

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Украина U-19 победила Италию в отборе Евро-2027

Матч состоялся в итальянском городе Фано. Единственный гол во встрече забил украинский футболист Александр Дедов на 19-й минуте.

Хозяева не смогли отыграться, поэтому украинская команда удержала минимальное преимущество до финального свистка.

Италия U-19 — Украина U-19 — 0:1

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Гол: Дедов, 19.

Ранее подопечные Лужного начали второй раунд квалификации с волевой победы над Израилем со счетом 3:2.

Благодаря двум успешным матчам украинцы гарантировали себе лидерство в квартете независимо от результатов заключительного тура.

После двух туров Украина имеет шесть очков. Италия и Израиль набрали по три балла, а Румыния остается без очков.

В заключительном матче группового этапа украинская команда сыграет против Румынии. Встреча состоится 17 ноября в 14:00 в итальянской Анконе.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что молодежная сборная Украины по футболу разгромно проиграла Шотландии со счетом 0:4. В товарищеском матче соперники забили по два мяча в каждом тайме. Следующую встречу команда Дмитрия Михайленко проведет 17 ноября против сборной США.

Также Новини.LIVE писал, что 14 ноября Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Украинская теннисистка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:1. За место в финале она поборется с чешкой Линдой Носковой.

УАФ футбол Олег Лужный Сборная Украины U-19 Чемпионат Европы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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