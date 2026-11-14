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Головна Спорт Світоліна перемогла Соболенко і вийшла у півфінал WTA Finals

Світоліна перемогла Соболенко і вийшла у півфінал WTA Finals

Ua ru
14 листопада 2026 12:36
Світоліна перемогла Соболенко та вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA-2026 IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Еліна Світоліна. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Перша ракетка України Еліна Світоліна виборола шлях до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі. Вона обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко у трьох сетах з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Про це повідомляє "Трибуна", передає Новини.LIVE.

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Світоліна перемогла Соболенко

Початок зустрічі видався невдалим для української тенісисткиСвітоліна поступалася з рахунком 0:2. Проте згодом вона змогла змінити перебіг гри та виграла сім із восьми наступних геймів. У підсумку перший сет завершився на її користь (6:3). Важливу роль у цьому відіграла стабільність на задній лінії, оскільки українка припустилася восьми невимушених помилок, тоді як її суперниця — 13.

У другому сеті перебіг матчу змінився. Суперниця значно активізувалася та швидко вийшла вперед із рахунком 5:1. Світоліна спробувала повернутися в гру й скоротила розрив до 3:5.

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У заключному геймі матчпойнт вдалося реалізувати лише з четвертої спроби — підсумковий розгром 6:1. За матч Світоліна виконала шість ейсів, тоді як на рахунку Соболенко був лише один. Водночас українка припустилася дев’яти подвійних помилок.

"Це був надзвичайно складний матч. Особливо, я думаю, у психологічному плані. Я просто намагалася грати розіграш за розіграшем, знайти свою гру та зберегти бойовий дух до самого кінця. У матчі були певні перепади, але я дуже рада, що змогла дотримуватися свого плану на гру. І, звичайно, завдяки всій цій підтримці. Дуже вам дякую! Це було неймовірно. На цьому турнірі потрібно викладатися на повну й намагатися грати кожен матч так, ніби він останній. І ось я тут — у півфіналі", — сказала Світоліна після перемоги.

Здобувши дві перемоги на груповому етапі, Світоліна завершила його на другій позиції. Цей успіх також став для українки десятою перемогою над топ-10 WTA у 2026 році та 53-ю за всю кар’єру. За кількістю таких виграшів у нинішньому сезоні вона зрівнялася з першою ракеткою світу Оленою Рибакіною.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна зіграє проти чеської тенісистки Лінди Носкової. Матч відбудеться 14 листопада.

Як писали Новини.LIVE, Світоліна перемогла чеську спортсменку Кароліну Мухову в другому турі Підсумкового турніру-2026. Матч закінчився із результатами 3:6, 6:2, 6:2..

Раніше ми писали, що Світоліна вдало стартувала на турнірі категорії WTA 1000 у Китаї, здобувши перемогу над росіянкою Людмилою Самсоновою. Поєдинок завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

спорт Україна Еліна Світоліна Теніс Еліна Світоліна WTA
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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