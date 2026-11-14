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Главная Спорт Свитолина обыграла Соболенко и вышла в полуфинал WTA Finals

Свитолина обыграла Соболенко и вышла в полуфинал WTA Finals

Ua ru
14 ноября 2026 12:36
Свитолина обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA-2026 IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Элина Свитолина. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Она обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Об этом сообщает "Трибуна", передает Новини.LIVE.

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Свитолина победила Собаленко

Начало встречи оказалось неудачным для украинской теннисисткиСвитолина уступала со счётом 0:2. Однако впоследствии она смогла переломить ход игры и выиграла семь из восьми следующих геймов. В итоге первый сет завершился в её пользу (6:3). Важную роль в этом сыграла стабильность на задней линии, поскольку украинка допустила восемь невынужденных ошибок, тогда как её соперница — 13.

Во втором сете ход матча изменился. Соперница значительно активизировалась и быстро вышла вперед со счётом 5:1. Свитолина попыталась вернуться в игру и сократила отставание до 3:5.

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В заключительном гейме матч-пойнт удалось реализовать только с четвертой попытки — итоговый разгром 6:1. За матч Свитолина выполнила шесть эйсов, тогда как на счету Собаленко был лишь один. В то же время украинка допустила девять двойных ошибок.

"Это был чрезвычайно сложный матч. Особенно, я думаю, в психологическом плане. Я просто старалась играть розыгрыш за розыгрышем, найти свою игру и сохранить боевой дух до самого конца. В матче были определенные перепады, но я очень рада, что смогла придерживаться своего плана на игру. И, конечно, благодаря всей этой поддержке. Большое вам спасибо! Это было невероятно. На этом турнире нужно выкладываться на полную и стараться играть каждый матч так, будто он последний. И вот я здесь — в полуфинале", — сказала Свитолина после победы.

Одержав две победы на групповом этапе, Свитолина завершила его на втором месте. Этот успех также стал для украинки десятой победой над теннисисткой из топ-10 WTA в 2026 году и 53-й за всю карьеру. По количеству таких побед в нынешнем сезоне она сравнялась с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

В полуфинале Итогового турнира WTA Элина Свитолина сыграет против чешской теннисистки Линды Носковой. Матч состоится 14 ноября.

Как писали Новини.LIVE, Свитолина победила чешскую спортсменку Каролину Мухову во втором туре Итогового турнира-2026. Матч закончился со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее мы писали, что Свитолина удачно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Китае, одержав победу над россиянкой Людмилой Самсоновой. Поединок завершился со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

спорт Украина Элина Свитолина Теннис Элина Свитолина WTA
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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