Головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера організував для команди відвідування Алеї пам’яті в Ужгороді. Під час зустрічі з гравцями італійський фахівець розповів, чому хотів привести їх до меморіалу та поділитися власними переживаннями.

Про це повідомляє УАФ, передає Новини.LIVE.

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Що тренер сказав футболістам про війну та Україну

Мальдера пояснив, що напередодні сам гуляв містом і випадково натрапив на Алею пам’яті. Побачене справило на нього сильне враження, тому тренер вирішив повернутися сюди вже разом зі збірною. Він наголосив, що меморіал — це не просто фотографії та державний прапор, а історії конкретних людей, їхніх родин і життя, яке вони віддали за Україну.

Окремо наставник звернув увагу на те, як війна сприймається за межами країни. За його словами, в Італії новини про бойові дії можуть з’являтися в медіа й поступово ставати звичним інформаційним фоном. Однак для українців, їхніх близьких і друзів війна не може бути нормою.

Мальдера підкреслив, що не порівнює роботу футбольної команди з боротьбою військових на фронті, адже це зовсім різні речі. Водночас він переконаний, що збірна має власну можливість підтримувати Україну — використовувати футбольні матчі, щоб привертати увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається в країні.

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"Ми маємо повідати цілому світу, що Україна існує. І в нас є спосіб, щоб це зробити. Крізь футбол, це наше життя, це ваше життя", — сказав тренер.

Після звернення наставник запропонував присутнім ушанувати загиблих захисників хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що сьогодні о 21:45 за київським часом збірна України зіграє з Північною Ірландією в межах Ліги націй.

Як повідомляли Новини.LIVE, юнацька збірна України U-19 під керівництвом Олега Лужного перемогла Італію з рахунком 1:0 у другому турі відбору на Євро-2027. Єдиний гол на 19-й хвилині забив Олександр Дєдов. Завдяки другій поспіль перемозі українці набрали шість очок, достроково посіли перше місце в групі A6 та вийшли до третього раунду кваліфікації. У заключному матчі групового етапу 17 листопада команда зіграє проти Румунії.

Як повідомляли Новини.LIVE, молодіжна збірна України з футболу поступилася Шотландії з рахунком 0:4 у товариському матчі. Суперники забили по два голи в кожному таймі. Це була перша гра оновленої команди Дмитра Михайленка після невдалого відбору на чемпіонат Європи-2027.